奥巴马称美国有意与委内瑞拉发展新关系

在委内瑞拉总统查韦斯周二去世当日，美国总统奥巴马表示，美国有意与委内瑞拉开启新关系。奥巴马在声明中称，“在查韦斯总统去世的艰难时刻，美国重申对委内瑞拉人民的支持，以及美国对于同委内瑞拉政府发展建设性关系的兴趣。”路透