奥巴马会晤中国外长王毅 敦促和平处理香港示威活动

土耳其选举委员会驳回反对党关于修宪公投作废的要求
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透华盛顿10月1日 - 美国总统奥巴马周三对中国外交部长王毅表示，美国正密切关注香港示威活动，敦促以和平方式解决此事。
奥巴马在王毅与美国国家安全顾问赖斯(Susan Rice)在白宫的会谈中作了上述表示，奥巴马亦确认将于今年稍晚访问中国。
白宫对此次会晤发表声明称，“总统与赖斯大使...指出美国正密切关注香港情势的进展，并表达他们希望香港当局与抗议人士能和平化解分歧。”
“美国一贯支持的是，对香港的安定与繁荣至为重要的开放体系、普选、以及香港民众的愿望。”(完)
(编译 陈宗琦；审校 张明钧)
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