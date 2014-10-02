奥巴马会晤中国外长王毅 敦促和平处理香港示威活动

路透华盛顿10月1日 - 美国总统奥巴马周三对中国外交部长王毅表示，美国正密切关注香港示威活动，敦促以和平方式解决此事。

奥巴马在王毅与美国国家安全顾问赖斯(Susan Rice)在白宫的会谈中作了上述表示，奥巴马亦确认将于今年稍晚访问中国。

白宫对此次会晤发表声明称，“总统与赖斯大使...指出美国正密切关注香港情势的进展，并表达他们希望香港当局与抗议人士能和平化解分歧。”

“美国一贯支持的是，对香港的安定与繁荣至为重要的开放体系、普选、以及香港民众的愿望。”(完)

(编译 陈宗琦；审校 张明钧)

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