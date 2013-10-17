奥巴马称华府需努力赢回民众信任

路透华盛顿10月16日 - 美国总统奥巴马在最近的预算战役中虽然弄得鼻青脸肿，最终还是在周三取得胜利。他表示，华府内部分歧严重，需要更多努力来赢回美国民众的信任。

奥巴马对扩大美国举债上限的磋商抱持坚定的立场，从今年初便采取这样的立场并无畏压力而坚守到底，如今似乎有了回报，因国会正朝向恢复政府运作并扩大举债上限。

奥巴马在白宫短暂露面时表示，他将在周四对今后发展发表更广泛的演说。

“对于今年剩余时间如何着手，我有一些想法，眼前仍以就业问题为主，因为摆在我们前面的还有好多事要处理，包括需要赢回美国民众的信任，过去几周美国民众已失去信任了。”

奥巴马虽谈到两党合作的必要性，但在众议院对刚获得参议院通过的版本进行表决之前，奥巴马的有些话惹恼了一些共和党议员。

众议院多数党党鞭Kevin McCarthy的发言人Mike Long在推特上发文说“荒谬！”

美国众议院周三晚间通过议案，躲过了政府违约的危险并恢复联邦机构运转。

**合作**

奥巴马说一旦他签署法案之后，停摆中的联邦政府立刻可开始恢复运作。奥巴马说，这场预算之争显示出，尽管共和党和民主党的歧异，但两党仍可合作。

接着他指出今年初时，两党看法分歧的两个议题--一是参议院通过全面修改美国移民法，但众议院未通过。二是延宕已久的5千亿美元农业法案，因所涉及的食品券支出金额问题而在众议院遭推翻。

他表示，“ 如果大家团结起来，思考下一步如何推动国家发展，把过去三周的不快抛到脑后”，那些问题以及“敏感的”预算问题就能够得到解决。

“我相信这就是美国人所希望的--不要只关心政治和选举，而是要把心思用到脚踏实地改善他们的生活上面来，”他说。

政府高级官员称，奥巴马决定不就债务上限问题进行谈判，最直接的原因还在于2011年那场举债上限的谈判，当时的情况可谓千钧一发，奥巴马陷入了一场旷日持久的痛苦谈判，几乎造成违约。

这些官员称，白宫方面担心，如果美国民众认为奥巴马拒绝与政治对手谈判并达成妥协，可能会对其提出批评。但最近几周的调查显示，民众认为共和党应对本次危机负责。

这项结束僵持局面的协议将举债上限和预算问题的期限推迟了几周和几个月。

“希望下一次，不要再拖到最后一刻，”奥巴马说。(完)

(编译 郑茵 审校 李春喜)

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