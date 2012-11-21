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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 21日 星期三 11:21 BJT

奥巴马温家宝会晤 谈及全球经济责任

亚太国家领导人近日齐聚柬埔寨首都金边，举行了一系列会议。期间美国总统奥巴马与中国国务院总理温家宝举行双边会晤，奥巴马表示，美中两国在带领全球经济走向可持续均衡发展的道路上负有“特殊责任”。图为中美代表团双边会晤场景。路透

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