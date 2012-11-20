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时事要闻 | 2012年 11月 20日 星期二 14:59 BJT

奥巴马温家宝会晤 谈及全球经济责任

路透金边11月20日电---美国总统奥巴马周二向中国国务院总理温家宝表示,美中两国在带领全球经济走向可持续均衡发展的道路上负有"特殊责任".

"作为全球最大的两个经济体,我们在带领亚洲乃至全球经济走上可持续均衡发展道路上负有特殊责任,"奥巴马在柬埔寨首都金边与温家宝的双边会晤开始时说道.(完)

--编译 郑茵;审校 张若琪

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