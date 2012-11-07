奥巴马赢得连任无暇享受胜利 经济财政挑战迫在眉睫

* 民主党控制参议院,共和党把持众议院

* 奥巴马面临日益迫近的"财政悬崖"

* 股市下挫,因大选过后财政忧虑浮现

路透华盛顿11月7日电---美国总统奥巴马周三无暇品味胜选的滋味.在第二个任期内,他面临紧迫的经济挑战,日益临近的财政悬崖,而仍然分裂的国会能够阻挠他所有行动.

尽管在周二的选举中明确击败了共和党总统候选人罗姆尼,但奥巴马必须与共和党控制的众议院磋商,努力破解党争僵局.在他第一个任期的多数时间内,两党之争牵制了政府的行动.

身为民主党人的奥巴马总统面临的最紧迫问题是"财政悬崖",即自动增税及支出削减计划.如果该计划于年底启动,可能毁掉美国经济复苏.

对奥巴马与国会难以就该问题达成协议的担忧,周三令全球金融市场面临巨大压力,美国股市在选后重挫.

奥巴马还面临海外挑战,包括西方国家与伊朗之间的核谈僵局、叙利亚内战、结束阿富汗战争及应对日益自信的中国.

国内方面,胜选或许让奥巴马在与共和党交手时底气更足.共和党在总统和参议院竞选双双失利使其陷入混乱,将深刻反省一段时间.

尽管失业率居高不下且经济复苏疲软,但选民仍给予奥巴马第二次机会,不过华府分裂的现状也因此保持下来.

奥巴马的民主党同盟仍控制着参议院.共和党则在众议院拥有大多数席位,因而从税收到移民改革,共和党能从方方面面阻碍总统实现立法目标.

这就是奥巴马面临的政治现实.与2008年战胜麦凯恩、成为美国首位黑人总统的历史性胜利相比,奥巴马此次战胜罗姆尼的优势小了太多.

奥巴马周三早晨在家乡芝加哥举办的一场胜利集会上,与数千名兴高采烈的支持者一起享受连任的喜悦,随后于当日返回华盛顿.

"我们能一起把握未来,因为我们的分歧并不像政治上看起来那么大,"奥巴马在集会上称.

罗姆尼在第一场总统辩论中胜过奥巴马,支持率始终与后者不相上下,但最终未能让选民相信,他的商业经历使他成为修复美国疲弱经济的最佳人选.

罗姆尼此前曾在私募股权基金任高管,拥有巨额财富,并曾出任麻州州长.

**致电国会领导**

奥巴马随后致电国会领导,包括两名共和党国会领袖--众议院议长贝纳(John Boehner)和参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell),表达他合作的决心,以实现寻求妥协的承诺.

"总统再次表示决心找出两党都能同意的方案,以平衡方式降低赤字,削减中产家庭和小企业税赋,同时创造就业,"白宫官员称.

在第一任期内困扰奥巴马的问题仍然摆在他面前.他必须解决每年1万亿(兆)美元的财政赤字,控制16万亿美元的国家债务,并整顿耗资巨大的社会保障计划.