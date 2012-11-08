奥巴马赢得连任无暇享受胜利 经济财政挑战迫在眉睫

《路透晚报》--2月28日
美国总统特朗普正在争取将美国军费开支提高9%，并称此举是“有历史意义的”，即便美国已逐步结束了在伊拉克和阿富汗的主要战事且仍是全球军事实力最强的国家。白宫一名预算官员表示，特朗普在其首份预算提案中，将要求国会把下一财年的国防部开支提高540亿美元，并将非国防开支削减540亿美元，包括大幅缩减对外援助。
* 民主党控制参议院,共和党把持众议院
* 奥巴马面临日益迫近的"财政悬崖"
* 股市下挫,因大选过後财政忧虑浮现
路透华盛顿11月7日电---美国总统奥巴马周三无暇品味胜选的滋味.在第二个任期内,他面临紧迫的经济挑战,日益临近的财政悬崖,而仍然分裂的国会能够阻挠他所有行动.
尽管在周二的选举中明确击败了共和党总统候选人罗姆尼,但奥巴马必须与共和党控制的众议院磋商,努力破解党争僵局.在他第一个任期的多数时间内,两党之争牵制了政府的行动.
身为民主党人的奥巴马总统面临的最紧迫问题是"财政悬崖",即自动增税及支出削减计划.如果该计划於年底启动,可能毁掉美国经济复苏.
对奥巴马与国会难以就该问题达成协议的担忧,周三令全球金融市场面临巨大压力,美国股市在选後重挫.
奥巴马还面临海外挑战,包括西方国家与伊朗之间的核谈僵局、叙利亚内战、结束阿富汗战争及应对日益自信的中国.
国内方面,胜选或许让奥巴马在与共和党交手时底气更足.共和党在总统和参议院竞选双双失利使其陷入混乱,将深刻反省一段时间.
尽管失业率居高不下且经济复苏疲软,但选民仍给予奥巴马第二次机会,不过华府分裂的现状也因此保持下来.
奥巴马的民主党同盟仍控制着参议院.共和党则在众议院拥有大多数席位,因而从税收到移民改革,共和党能从方方面面阻碍总统实现立法目标.
这就是奥巴马面临的政治现实.与2008年战胜麦凯恩、成为美国首位黑人总统的历史性胜利相比,奥巴马此次战胜罗姆尼的优势小了太多.
奥巴马周三早晨在家乡芝加哥举办的一场胜利集会上,与数千名兴高采烈的支持者一起享受连任的喜悦,随後于当日返回华盛顿.
"我们能一起把握未来,因为我们的分歧并不像政治上看起来那麽大,"奥巴马在集会上称.
罗姆尼在第一场总统辩论中胜过奥巴马,支持率始终与後者不相上下,但最终未能让选民相信,他的商业经历使他成为修复美国疲弱经济的最佳人选.
罗姆尼此前曾在私募股权基金任高管,拥有巨额财富,并曾出任麻州州长.
**致电国会领导**
奥巴马随後致电国会领导,包括两名共和党国会领袖--众议院议长贝纳(John Boehner)和参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell),表达他合作的决心,以实现寻求妥协的承诺.
"总统再次表示决心找出两党都能同意的方案,以平衡方式降低赤字,削减中产家庭和小企业税赋,同时创造就业,"白宫官员称.
在第一任期内困扰奥巴马的问题仍然摆在他面前.他必须解决每年1万亿(兆)美元的财政赤字,控制16万亿美元的国家债务,并整顿耗资巨大的社会保障计划.
奥巴马和美国议员最紧迫的任务是应对"财政悬崖".经济学家警告称,这可能导致美国重陷衰退.
贝纳很快就这一问题做出反应,他提到,"两党需要找到共识,并一道采取行动帮助我国经济增长且创造就业,这对解决我们的债务问题至关重要."
大选过後对美国财政问题的担忧导致了全球金融市场下跌,因为情绪紧张的投资者纷纷买入风险较低的资产.
美国三大股指尾盘均跌逾2%,道指跌去近300点,标普500指数录得6月以来最大单日跌幅.对欧元区债务问题的担忧亦是促成市场下跌的一个因素.
贝纳明确表示,他将坚决反对针对较富裕群体的增税计划,与奥巴马要求相悖.
麦康奈尔也未流露出愿在其保守性原则上让步的迹象.
麦康奈尔称:"选民们仅仅是给奥巴马更多时间,来完成他们要求其与国会一道完成的任务而已.在经历两年的一党掌控之後,国会和华府恢复了相互制衡的状态."
**选举人票票数缓解奥巴马压力**
奥巴马和罗姆尼在周二全国普选中势均力敌,分别拿到约50%和49%的选票.但在决定总统人选的选举人票竞争中,奥巴马轻松获胜.此次整个竞选活动中,总统候选者及其党派同盟总共花费了20亿美元.
截至周三早间,奥巴马已拥有303张选举人票,远高於获胜所需的270张票,而罗姆尼票数为206.
奥巴马获胜也保住了他的2010年医保改革法.
奥巴马必须继续努力,推动经济恢复强劲增长.虽然目前并不均衡的经济复苏已散发出一些强势信号,但美国失业率仍高居7.9%.
奥巴马可能会重组内阁.财政部长盖特纳和国务卿希拉里克林顿计划近期辞职.
民主党在参议院100个席位中又增添两席,控制权进一步扩大.而共和党拥有众议院435个席位的大多数,意味着国会党派分歧依旧严重.
"这表明僵局未能打破,还是过去三年达不成协议的那一批人,"分析师Ethan Siegel说.他负责为机构投资者追踪华盛顿政局.
各国领导人均向奥巴马表示祝贺.以色列总理纳坦亚胡(内塔尼亚胡)承诺将与奥巴马一道"确保对以色列民众安全至关重要的利益".英国首相卡梅伦表示,奥巴马连任後,英美应该以寻找解决叙利亚危机的方法为优先要务.
在中东地区,奥巴马获胜的消息带来的更多是一种宽慰,而不是开心.在阿拉伯之春爆发时,奥巴马政府的态度谨慎.(完)
--编译 张涛/梁睿雪/王丽鑫/兰秀娟;审校 程琳
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