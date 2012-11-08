奥巴马赢得连任无暇享受胜利 经济财政挑战迫在眉睫

* 民主党控制参议院,共和党把持众议院

* 奥巴马面临日益迫近的"财政悬崖"

* 股市下挫,因大选过後财政忧虑浮现

路透华盛顿11月7日电---美国总统奥巴马周三无暇品味胜选的滋味.在第二个任期内,他面临紧迫的经济挑战,日益临近的财政悬崖,而仍然分裂的国会能够阻挠他所有行动.

尽管在周二的选举中明确击败了共和党总统候选人罗姆尼,但奥巴马必须与共和党控制的众议院磋商,努力破解党争僵局.在他第一个任期的多数时间内,两党之争牵制了政府的行动.

身为民主党人的奥巴马总统面临的最紧迫问题是"财政悬崖",即自动增税及支出削减计划.如果该计划於年底启动,可能毁掉美国经济复苏.

对奥巴马与国会难以就该问题达成协议的担忧,周三令全球金融市场面临巨大压力,美国股市在选後重挫.

奥巴马还面临海外挑战,包括西方国家与伊朗之间的核谈僵局、叙利亚内战、结束阿富汗战争及应对日益自信的中国.

国内方面,胜选或许让奥巴马在与共和党交手时底气更足.共和党在总统和参议院竞选双双失利使其陷入混乱,将深刻反省一段时间.

尽管失业率居高不下且经济复苏疲软,但选民仍给予奥巴马第二次机会,不过华府分裂的现状也因此保持下来.

奥巴马的民主党同盟仍控制着参议院.共和党则在众议院拥有大多数席位,因而从税收到移民改革,共和党能从方方面面阻碍总统实现立法目标.

这就是奥巴马面临的政治现实.与2008年战胜麦凯恩、成为美国首位黑人总统的历史性胜利相比,奥巴马此次战胜罗姆尼的优势小了太多.

奥巴马周三早晨在家乡芝加哥举办的一场胜利集会上,与数千名兴高采烈的支持者一起享受连任的喜悦,随後于当日返回华盛顿.

"我们能一起把握未来,因为我们的分歧并不像政治上看起来那麽大,"奥巴马在集会上称.

罗姆尼在第一场总统辩论中胜过奥巴马,支持率始终与後者不相上下,但最终未能让选民相信,他的商业经历使他成为修复美国疲弱经济的最佳人选.

罗姆尼此前曾在私募股权基金任高管,拥有巨额财富,并曾出任麻州州长.

**致电国会领导**

奥巴马随後致电国会领导,包括两名共和党国会领袖--众议院议长贝纳(John Boehner)和参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell),表达他合作的决心,以实现寻求妥协的承诺.

"总统再次表示决心找出两党都能同意的方案,以平衡方式降低赤字,削减中产家庭和小企业税赋,同时创造就业,"白宫官员称.

在第一任期内困扰奥巴马的问题仍然摆在他面前.他必须解决每年1万亿(兆)美元的财政赤字,控制16万亿美元的国家债务,并整顿耗资巨大的社会保障计划.

奥巴马和美国议员最紧迫的任务是应对"财政悬崖".经济学家警告称,这可能导致美国重陷衰退.

贝纳很快就这一问题做出反应,他提到,"两党需要找到共识,并一道采取行动帮助我国经济增长且创造就业,这对解决我们的债务问题至关重要."

大选过後对美国财政问题的担忧导致了全球金融市场下跌,因为情绪紧张的投资者纷纷买入风险较低的资产.

美国三大股指尾盘均跌逾2%,道指跌去近300点,标普500指数录得6月以来最大单日跌幅.对欧元区债务问题的担忧亦是促成市场下跌的一个因素.

贝纳明确表示,他将坚决反对针对较富裕群体的增税计划,与奥巴马要求相悖.

麦康奈尔也未流露出愿在其保守性原则上让步的迹象.

麦康奈尔称:"选民们仅仅是给奥巴马更多时间,来完成他们要求其与国会一道完成的任务而已.在经历两年的一党掌控之後,国会和华府恢复了相互制衡的状态."

**选举人票票数缓解奥巴马压力**

奥巴马和罗姆尼在周二全国普选中势均力敌,分别拿到约50%和49%的选票.但在决定总统人选的选举人票竞争中,奥巴马轻松获胜.此次整个竞选活动中,总统候选者及其党派同盟总共花费了20亿美元.

截至周三早间,奥巴马已拥有303张选举人票,远高於获胜所需的270张票,而罗姆尼票数为206.

奥巴马获胜也保住了他的2010年医保改革法.

奥巴马必须继续努力,推动经济恢复强劲增长.虽然目前并不均衡的经济复苏已散发出一些强势信号,但美国失业率仍高居7.9%.

奥巴马可能会重组内阁.财政部长盖特纳和国务卿希拉里克林顿计划近期辞职.

民主党在参议院100个席位中又增添两席,控制权进一步扩大.而共和党拥有众议院435个席位的大多数,意味着国会党派分歧依旧严重.

"这表明僵局未能打破,还是过去三年达不成协议的那一批人,"分析师Ethan Siegel说.他负责为机构投资者追踪华盛顿政局.

各国领导人均向奥巴马表示祝贺.以色列总理纳坦亚胡(内塔尼亚胡)承诺将与奥巴马一道"确保对以色列民众安全至关重要的利益".英国首相卡梅伦表示,奥巴马连任後,英美应该以寻找解决叙利亚危机的方法为优先要务.

在中东地区,奥巴马获胜的消息带来的更多是一种宽慰,而不是开心.在阿拉伯之春爆发时,奥巴马政府的态度谨慎.(完)

--编译 张涛/梁睿雪/王丽鑫/兰秀娟;审校 程琳

路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。