奥巴马胜选或使投资者转而聚焦“财政悬崖”

路透纽约11月7日电---美国投资者今天早上入市交易时,面对的还是同一位总统,以及同一堆华盛顿方面僵持不下的问题.首当其冲的,就是隐隐逼近的预算危机问题.

奥巴马在美国总统大选中击败共和党候选人罗姆尼,赢得连任,但他仍不得不继续与共和党控制的众议院较劲,以在"财政悬崖"等紧要事件上达成妥协.

"焦点将迅速转移至政府的有关僵局和'财政悬崖'议题,这将对股市构成阻力,"Destination财富管理公司的执行长(CEO)兼创始人Michael Yoshikami表示.

奥巴马料将提出对富裕阶级增税,以作为减支应对国家赤字问题计划的一部分.很多投资者认为,若罗姆尼当选,有关谈判或进行得更顺利些.

"(奥巴马的)真正挑战,是弥合与国会的分歧,设法达成折衷妥协,"罗姆尼的支持者、曾担任过华尔街博彩分析师的Jason Ader表示.

花旗集团G10外汇策略师Steven Englander表示,如果看起来不会立即达成协议避免'财政悬崖'的话,市场或随着年底的临近而恐慌.

如果真是这样,投资者将会对以低息借款给美国政府有所顾虑,这或将拖累到经济,令赤字扩大,并损及美元,还可能使主要信用评级机构调降美国的债信评级.

标准普尔在2011年调降了美国AAA主权债信评级.多家机构已表示将评估预算协商和解决方案,可能在明年采取行动.

投资者常会低估华府所引发的问题,等到议员无法在重大议题达成一致时大感意外.美国国会2008年未能通过支持银行的立法,加上2011年提高债务上限谈判严重拖延後,市场对於华府僵局十分反感.

Whitney Tilson是对冲基金界少数公开支持奥巴马连任的经理人.他表示,对於共和党和民主党将达成妥协感到乐观.

"这是温和派的一次胜利,"他说."我希望两党能够认识到这一点,彼此拉近距离,向中间靠拢,解决我国面临的问题."

奥巴马的获胜打消了美联储未来政策的不确定性.罗姆尼曾表示若当选总统,将会另寻他人取代贝南克,贝南克的宽松货币政策帮助美国债券和股票价格在近几年上涨.

奥巴马上任以来,标准普尔500指数已上涨了67%,为单一美国总统任内最大涨幅纪录之一.

尽管去年美国信用评级被下调,但指标美国公债收益率触及纪录低位.据巴克莱统计,奥巴马上任以来,所有美债的累计到期回报达到14%.

美联储的宽松货币政策已然推低了美元,不过一些人担心美元或进一步走弱,尤其是如果投资者看到通胀加剧迹象的话.

"市场对这份确定感的反应是买入黄金和抛售美元兑各主要货币,"Merk Investments总裁Axel Merk表示.

研究机构Federal Financial Analytics的Karen Shaw Petrou表示,奥巴马第二任期内,华尔街将不得不放弃废除多德-弗兰克金融改革计划的努力,改为继续利用与华府的私人关系来避免有关法律伤害到公司利益.

华尔街业者对金融改革十分不满.但也有一些人对变革表示欢迎.

"我认为,任何理性的观察人士都不想重拾金融危机前体系中的那种风险,"Evercore CEO Ralph Schlosstein表示.(完)

--编译 丁琦/洪曦;审校 蔡美珍

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