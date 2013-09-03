奥巴马将在G20会议期间与习近平和奥朗德会晤--白宫官员

克里姆林宫称俄国有开发银行与特朗普女婿的会议为常规商业行为
路透3月28日 - 俄罗斯克里姆林宫称，特朗普女婿库什纳(Jared Kushner)与俄罗斯国有开发银行Vnesheconombank之间的会议为常规商业交流。
路透华盛顿9月3日 - 白宫官员周二称，美国总统奥巴马将在俄罗斯圣彼得堡出席20国集团(G20)会议期间，与中国国家主席习近平和法国总统奥朗德举行会晤。
该官员称，奥巴马与俄罗斯总统普京尚无计划举行正式双边会谈，但表示两国首脑可能会在高峰会议的“间歇”交谈。
该官员还证实，奥巴马计划在圣彼得堡与民间团体代表会面。(完)
(编译 朱晓军；审校 徐文焰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透3月28日 - 俄罗斯克里姆林宫称，特朗普女婿库什纳(Jared Kushner)与俄罗斯国有开发银行Vnesheconombank之间的会议为常规商业交流。
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
路透约翰内斯堡3月28日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)应总统祖马(Jacob Zuma)要求，从一项投资者路演活动中返回国内。在被问及有关总统准备将他撤职的报道时，戈尔丹称“让我们拭目以待”。