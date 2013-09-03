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时事要闻 | 2013年 9月 4日 星期三 07:55 BJT

奥巴马将在G20会议期间与习近平和奥朗德会晤--白宫官员

路透华盛顿9月3日 - 白宫官员周二称，美国总统奥巴马将在俄罗斯圣彼得堡出席20国集团(G20)会议期间，与中国国家主席习近平和法国总统奥朗德举行会晤。

该官员称，奥巴马与俄罗斯总统普京尚无计划举行正式双边会谈，但表示两国首脑可能会在高峰会议的“间歇”交谈。

该官员还证实，奥巴马计划在圣彼得堡与民间团体代表会面。(完)

(编译 朱晓军；审校 徐文焰)

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