奥巴马、习近平称将共同推进巴黎协议谈判进程（更新版）

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月20日
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎11月30日 - 美国总统奥巴马和中国国家主席习近平周一称，将共同推进巴黎协议谈判进程，确保本世纪的“世界经济向绿色低碳发展”。
奥巴马与习近平会面时表示，中美两国去年提出的削减排放承诺有助于推动其他国家效仿。
超过150位国家领导人抵达巴黎参加联合国气候变化大会。
“作为世界上两个最大的经济体和排名前两位的碳排放国，我们都决定采取行动是我们的责任，”奥巴马说道。“我们在这个问题上的领导力一直是绝对重要的。”
奥巴马指出，两国将在谈判中共同努力，促成协议达成，向本世纪世界经济向绿色低碳发展迈进，以及为适应气候变化的发展中国家提供“有力的”资金支持。
习近平表示，两国将合力推动本届气候变化大会实现预期目标，并指出当前形势下两国的合作至关重要。(完)
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09
路透首尔1月20日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资 在韩国股市卖超485亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月20日 -48.5 40.5 5.5 ^1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5