奥巴马与习近平通电话 讨论网络安全等问题

* 网络安全成为美中关系的首要关切

* 奥巴马称网络安全是“共同的挑战”

* 美国政府高官将很快访问中国

路透华盛顿3月14日 - 美国总统奥巴马周四在电话中直言不讳地向中国国家主席习近平表达了美国对网络攻击的日益关切，这表明美国非常重视来自中国网络攻击的威胁。

奥巴马与习近平在电话中讨论了网络安全、朝鲜核试验、汇率和贸易问题。奥巴马周三在白宫与美国企业执行长就网络安全威胁进行了会晤。

白宫副国家安全顾问Ben Rhodes对记者表示，两国领导人承诺继续就网络安全问题进行磋商。他称，“鉴于我们对该领域的严重关切，我们需要确实地保护我们的公民、安全和企业。”

本周稍早，美国情报部门领导人首次指出，网络攻击和网络间谍活动取代恐怖主义，成为美国面临的头号安全威胁。

美国企业对通过来源于中国的网络入侵来盗取企业秘密和专有技术的活动越来越担心。

这一议题骤然成为中美议事日程上的重要问题。例如，美国华盛顿邮报上月报导称，安全专家认为，最近几年中国的网络间谍入侵了华盛顿的许多律所、智库、新闻机构、人权组织、承包商、国会办公室、大使馆和联邦机构的计算机系统。

奥巴马在周三播出的ABC News专访中称，一些网络安全威胁“绝对”是由政府发起的，还有一些是由罪犯发起的。

他称，“我们已向中国及其他一些国家明确表态，我们希望他们遵守国际惯例和国际规则。”

奥巴马致电祝贺习近平当选中国新一届国家主席，双方均认为定期举行高层会晤具有重要意义。奥巴马表示，美国财政部长杰克卢将于下周访问中国。白宫声明称，国务卿克里亦将在随后几周内访华。

杰克卢不具备其前任盖特纳那样的国际声望，或许会利用此次访华来提升其国际知名度。

奥巴马欢迎中国对20国集团(G20)作出的提高人民币汇率灵活性的承诺。长期以来，美国一直寻求借此使其出口商品在中国市场上更具竞争力。

美国政府官员已经表示，中国在汇率估值方面取得了进展，人民币兑美元近些年累计升值15%左右。

在美国经济继续改善之际，中国对全球的贸易顺差已经大幅减少，劳工成本上升也使得中国产品竞争力减弱，这令汇率担忧不再那么突出。

但杰克卢曾表示人民币汇率依然被低估，并誓言将敦促中国采取更多措施让人民币升值。美国国会议员认为，人民币被人为低估损及美国制造业。

除此之外，美国遭到其他国家的谴责；批评者认为，美国积极放宽货币政策意在压低美元，这令美国更加没有立场批评中国。

奥巴马和习近平还在电话中讨论了朝鲜核问题。(完)

(编译 张荻/兰秀娟/王兴亚; 审校 徐文焰/张涛)

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