奥巴马提名叶伦出任美联储主席 敦促参议院尽快批准

* 叶伦将成为美国央行历史上首位女性总裁

* 她将在接任伯南克后保持政策连贯性

* 尽管部分共和党议员存在疑虑，但预计提名将获得参议院批准

路透华盛顿10月9日 - 美国总统奥巴马周三提名现任美国联邦储备委员会(美联储)副主席叶伦担任下任联储主席，对她构建共识的技巧表示赞赏，并称需要采取更多措施提振美国就业。

叶伦将取代现任主席伯南克，后者任期将在明年1月31日结束。叶伦主张采取积极行动，通过低利率和大规模购债来刺激经济增长。

这项提名使叶伦有望成为美联储历史上首位女性主席，亦为七国集团(G7)成员国央行中的首位女性最高领导。

尽管有部分共和党议员反对，但预计叶伦可以获得参议院的支持。如果提名得到参议院批准，叶伦将在接任伯南克后保持政策连贯性。她可能在缩减货币刺激措施方面谨慎行事。

奥巴马宣布提名后，叶伦发表了简短讲话。她表示将促进充分就业，维持物价稳定，构建良好的金融体系。她称，需要采取更多措施确保失业者找到工作。

“尽管我们取得进展，但还需继续努力。美联储的使命是服务所有美国民众，还有许多人仍不能就业，担心如何支付账单及养家，”叶伦表示。

“如果美联储切实履行职责，会有所助益。”

一些分析师称，叶伦可能采行的政策措施应利好仰赖美联储宽松货币政策的股市，但周三的市场反应并未明显表明投资者信心。

周三股市收高，部分是受国会可能打破政治僵局的希望上升提振。美国财政部警告称，如果议员们不能很快提高政府16.7万亿美元的举债上限，其资金将很快用完。

“由于我们的国家面临紧迫的经济挑战，我敦促参议院尽快确认叶伦的提名，”奥巴马称。“我坚信她会是杰出的美联储主席。”

预计叶伦在参议院将获得强烈支持，尤其是那些民主党议员，不过一些共和党人存有一些担忧。(完)

(编译 白云/李爽 审校 郑茵)

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