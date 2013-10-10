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路透中文国际短讯 | 2013年 10月 10日 星期四 14:25 BJT

奥巴马提名叶伦出任美联储主席

美国总统奥巴马周三提名现任美国联邦储备委员会副主席叶伦担任下任联储主席，并对她推动共识的技巧表示赞赏。尽管有部分共和党议员反对，但预计此项提名还是可以在参议院获得足够支持。如顺利上任，叶伦将成为美联储历史上首位女性主席。图为叶伦。路透

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