奥巴马与叶伦讨论华尔街改革及经济前景--白宫

LG电子第一季获利创近八年高位 受家电和电视畅销推动
路透首尔4月27日 - 韩国LG电子周四表示，第一季营业利润增至近八年最高，受家电和电视销售强劲推动。本季营收可能增长。
路透华盛顿11月3日 - 美国白宫表示，总统奥巴马和美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周一在总统办公室会面时，讨论了美国和全球经济前景以及华尔街改革实施情况。
这是叶伦执掌美联储以来他们首次举行面对面会谈。美联储制定国家货币政策，但独立于白宫。
白宫表示，奥巴马和叶伦讨论了美国和全球的短期及长期经济前景。还讨论了消费者保护法。(完)
(编译 李爽 审校 张涛)
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路透新加坡4月27日 - 油气咨询公司Rystad Energy的创始人Jarand Rystad表示，美国页岩油正在以远高于预期的速度增长，并且正在全球扩大市场份额，这带来了该国与石油输出国组织(OPEC)之间爆发“产量大战”以及油价下滑的风险。
路透法兰克福4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。