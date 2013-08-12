奥巴马称萨默斯和叶伦等均为下任美联储主席人选

美国总统奥巴马周五表示，前国家经济委员会主任萨默斯和美联储/FED理事暨副主席叶伦均非常符合担任下任美联储主席的要求，但他强调这一重要职位还有“一些出色的候选人”。“坦率地说，我认为萨默斯和叶伦都是很有资格的候选者。还有一部分候选人也非常符合条件。我将在秋天作出决定，”他在新闻发布会上表示。路透