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路透中文国际短讯 | 2013年 8月 12日 星期一 11:52 BJT

奥巴马称萨默斯和叶伦等均为下任美联储主席人选

美国总统奥巴马周五表示，前国家经济委员会主任萨默斯和美联储/FED理事暨副主席叶伦均非常符合担任下任美联储主席的要求，但他强调这一重要职位还有“一些出色的候选人”。“坦率地说，我认为萨默斯和叶伦都是很有资格的候选者。还有一部分候选人也非常符合条件。我将在秋天作出决定，”他在新闻发布会上表示。路透
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