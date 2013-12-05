大多数美国年轻人对奥巴马执政表现不满--民调

勒庞和马克龙料在法国第一轮选举中均赢得24%的选票--民调
路透3月31日 - Opinionway的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)料将在法国总统第一轮选举中赢得24%的选票，下降一个百分点；马克龙料赢得24%的选票，下降一个百分点；菲永料赢得19%的选票，下降一个百分点。
路透波士顿12月4日（记者 Richard Valdmanis） -哈佛大学周三公布的一项调查显示，美国年轻人对总统奥巴马再次当选后采取的几乎所有重大举措都不满，但现在仍会投票支持奥巴马当总统。
此次全国性调查由哈佛大学政治协会（ Institute of Politics）于10月30日至11月11日期间进行，受访者为超过2,000名18-29岁的人，意在了解美国年轻人的政治观点。年轻人是奥巴马的有力支持者。
超过50%的受访者称，不满意奥巴马在第二任期内处理关键问题的方式，包括叙利亚、伊朗、经济、医保和联邦预算赤字等问题。
大多人称经济是他们最大的担忧。
国会共和党人和民主党人的支持率都下降。46%的受访者表示，如果能再次为2012年大选投票，仍会投给奥巴马，而35%的受访者表示会投给当时的共和党候选人罗姆尼。
哈佛大学政治协会主任Trey Grayson表示，调查显示奥巴马的支持阵营出现裂痕。
“这对奥巴马来说不是问题，因为他没有再次当选的压力。但对于希望获得美国年轻人支持的民主党候选人来说，这可能是个问题，”Grayson在与记者的电话会议中说道。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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