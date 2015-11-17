奥巴马登上菲律宾军舰 申明美国对亚洲航行自由的承诺

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透马尼拉11月17日（记者 Matt Spetalnick/Rosemarie Francisco） - 美国总统奥巴马周二申明美国对菲律宾的安全以及亚洲航行自由的承诺。
“我们要履行保护盟友菲律宾的条约义务，这是铁定的誓言，”奥巴马登上菲律宾海军护卫舰后说道。该舰直到2011年都属于美国海岸警卫队，周二悬挂了美菲两国国旗。
“我的访问凸显我们对该地区水域安全和航行自由的共同承诺，”奥巴马表示。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。