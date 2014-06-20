奥巴马以自家为例推动男女同工同酬

路透匹兹堡6月17日（记者 Roberta Rampton） - 美国总统奥巴马周二以自身为例提到美国政府试图降低男女工资差异的努力，称工资差异可能影响他和其他男性的生活。

“这不是女性的问题，这是家庭的问题。女性的收入现在接近家庭收入的一半，很多家庭中女性是主要的收入来源。”奥巴马在匹兹堡说道。

“如果米歇尔不能获得合理的工资，这对我没好处。我希望她获得应有的工资。我希望她的薪水和从事同样工作的男性一样，因为这样有助于我们的家庭。”

米歇尔与奥巴马结婚后，收入有时高于丈夫，但美国并不给第一夫人发工资。奥巴马也提到了这一点。

“我觉得第一夫人就是个不好的例子，因为第一夫人没有工资，尽管她很努力地工作。”奥巴马说道，随后迅速补充说：“当然，我们之间没问题。”

奥巴马靠出书赚了几百万美元。美国总统一职的年薪为40万美元。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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