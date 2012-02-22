OECD国家肥胖率升至纪录高位--报告

纽约市政府张贴的一份抵御肥胖的广告。 REUTERS/New York City Department of Health/Handout

路透伦敦2月21日电---经济合作与发展组织（OECD）周二公布的报告称，发达国家的超重或肥胖率升至纪录高位，影响健康状况，推高医保支出，增加医疗系统面临的压力。

OECD发现，各国的肥胖率差别很大，日本和韩国仅有4%，而美国和墨西哥则达有30%甚至更高。

报告称，34个OECD国家中，现在超过一半的国家的超重或肥胖率超过50%，而且比例料继续上升。未来10年里，一些国家中三分之二的人将数肥胖。

“（这些人）将较早死亡，并推高医保支出。”报告的作者写道。

专家称，严重肥胖的人平均比正常人少活8-10年，每增加15公斤的多余体重，较早死亡风险上升约30%。

10个OECD国家的新数据显示，过去10年，英国、匈牙利、意大利、韩国和瑞士的肥胖率下降或停止增长，法国和西班牙的肥胖率上升2-3%。而加拿大、爱尔兰和美国的肥胖率增加4-5%。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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