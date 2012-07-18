版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 7月 18日 星期三 14:04 BJT

美银美林：对抗肥胖是未来主要投资趋势

美国银行美林周二发布报告称，对抗肥胖将是未来25-50年的一个主要投资趋势。该报告列举了50家有望受益的医保、制药、食品和运动企业。世界卫生组织的数据显示，全球肥胖人口较1980年增加了一倍，已经超过5亿，且仍在继续增加，这将导致相关的公共健康和经济支出飙升。

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐