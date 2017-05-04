一带一路与亚投行风头正盛 或将对亚开行构成挑战

路透东京5月3日 - 亚洲开发银行第50届年会原本是要庆祝日本50年来领导亚洲经济的成果，但最终却笼罩在中国努力维护自己作为地区发展引擎地位的阴影下。

亚开行刚刚创下年度放贷规模新高，是亚洲主要的开发融资机构。不过该行周四将在日本横滨开始的为期四天的会议，可能很快就会失去外界的瞩目，因为关注焦点将转向中国下周将高调开启的“一带一路”峰会。

许多一带一路项目都得到了中国国有银行以及刚刚成立不久的亚洲基础设施投资银行(亚投行，AIIB)的支持。亚投行可能成为亚开行的潜在竞争对手，不过目前其规模要小得多。

“从政治上来说，亚投行让借款人有了替代选项，从而可能对亚开行发起直接挑战，”新加坡ISEAS Yusof Ishak Institute的高级研究员Tang Siew Mun表示。“一带一路加上亚投行强大的财力，带来了‘友好国家’可以参与进来的美好远景。与之相比，亚开行缺乏一个宏大的计划，只专注于规模较小的项目。”

亚投行于2016年1月正式开业。在对待亚投行的问题上，亚开行强调合作而非竞争。两家银行于一年前签署协议，为联手提供项目融资打下基础。 “基础设施需求是巨大的，单靠亚开行和世界银行不可能完全填补这一缺口，”曾任亚开行总裁的日本央行总裁黑田东彦本周稍早表示。

部份人士认为亚投行将对亚开行和世界银行构成挑战，亚开行主要由美日两国提供融资。

日本执政党自民党干事长二阶俊博将出席“一带一路”峰会，这个迹象表明日相安倍晋三希望改善与中国的关系。(完)