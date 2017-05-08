一带一路峰会将成中国建筑业催化剂 海外业务乐观--瑞银

路透上海5月8日 - “一带一路”国际合作高峰论坛本周日起将于北京举行。瑞银证券基础设施行业分析师徐宾在最新研报中重申对中国的建筑公司海外业务持乐观态度，并提示一带一路峰会将成为行业增长催化剂，继续期待中国的建筑公司在海外市场快速发展。

报告称，对国内用PPP来支持基建投资持乐观态度，预计城市轨道交通建设将会有强劲的发展，以弥补铁路投资的放缓；海外业务会成为另一个主要盈利驱动因素，而且海外项目稍高的毛利率将带来建筑公司利润率的提升。

以下是研究报告摘要：

对海外市场持乐观态度；一带一路峰会论坛是催化剂

我们重申对中国的建筑公司海外业务的乐观观点。我们在2016年11月21日发表的报告《对PPP项目和海外市场持乐观态度》 中强调，海外市场将会成为关键增长驱动力。我们认为2017年5月14-15日召开的一带一路峰会将会成为增长催化剂，因为届时可能会提出潜在项目或融资渠道。我们继续期待中国的建筑公司在海外市场快速发展，建设新开工将会受到大量在手合同订单的支持。

公司公布的海外和国内业务的毛利率被扭曲了

建筑公司的管理层一直强调，海外业务的毛利率比国内相似项目高3-5个百分点，但投资者对此指引有担忧。根据中国会计准则，2016年中国A股上市建设公司的海外项目毛利率平均比国内项目低3ppts. 我们认为这种扭曲主要是来自营业税和非建设业务贡献的利润。剔除这两个因素后，2016年三大交通类基础建设公司的海外业务毛利率将比国内业务毛利率高3个百分点，在2011-15年间高3-6个百分点.

一些因素支持海外高毛利率，包括成本优势

中国建筑公司的成本优势以及在铺设世界最大的交通基础设施网方面的丰富经验是他们在国际竞争者中更具优势的两个关键因素。因此，他们在海外市场能产生比国内市场更高的毛利率，而国内市场具有相似成本曲线的公司之间竞争激烈。美元的走强，国际咨询工程师联合会（FIDIC）规则对成本通胀的保护，以及来自中国政府和中国政策银行的支持对海外业务的毛利率提供了进一步的支持。

关键问题：

--PPP项目会大幅推动中国的基础设施投资吗？

会。我们预计将会有更多的基建项目通过PPP模式进行融资，这将帮助减轻之前由各级政府承担的沉重投资负担。建筑公司可以通过自身参与的PPP项目来产生比现汇施工项目更高的毛利率。

--海外项目会带来利润率的提升吗？

会。海外项目通常比类似的国内项目产生更高的毛利率，它们所需要的运营资本也更少。中国政府的参与和人民币兑美元的贬值将帮助减轻潜在的执行和外汇风险。

--整合会带来效率的提升吗？

会。我们认为建筑公司之间的整合将加强在核心基础建设业务上的专注度，使现有资源能得以更有效利用，减少竞争，并鼓励节约成本。

--市场反映了什么？

第13个五年计划（FYP）期间收入增长减慢以及海外风险。市场通常认为，由于中国基建投资需求增长放缓，建筑行业收入将零增长或低增长。因此，中国的建筑公司的股价对应的市盈率相对于亚洲和全球同行而言会有折扣。市场也对海外项目潜在的执行和外汇风险存在担忧。

瑞银证券观点

对建筑行业持乐观态度：我们对国内用PPP来支持基建投资持乐观态度。我们预计城市轨道交通建设将会有强劲的发展，以弥补铁路投资的放缓。我们认为海外业务会成为另一个主要盈利驱动因素。

证据：14.6万亿的PPP项目以及我们自下而上的分析。截至2017年一季度末，超过14.6万亿的PPP项目已得到确认。我们运用了几个自下而上的方式得出对中国城市轨道交通建设的需求、中国国外潜在铁路项目和铁路设备需求这三个方面的预测，均超过市场一致预期。（完）