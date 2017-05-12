基础设施互联互通是“一带一路”建设优先领域 构建境外风控体系--中国国资委

沪综指小幅收跌 明晟MSCI纳入A股决定前大盘走势平稳
路透北京6月20日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师指出，今日大盘高开低走，窄幅震荡，明晟MSCI纳入A股决定前整体走势平稳，新能源汽车和苹果产业链概念股领涨。近期央行一系列动作逐渐打消投资者对MPA考核因素的担忧，流动性预期出现改善，市场风险偏好有所提升，大盘有望保持震荡向上走势。
路透北京5月12日 - 中国国资委主任肖亚庆称，央企深化一带一路建设，以基础设施互联互通、能源资源开发利用、经贸产业合作区建设、产业核心技术研发支撑等战略性优先项目为重点，进一步明确国际化经营的重点区域、重点行业、重点项目，深化对外投资合作，并要着力构建境外风险防控体系。
人民日报周五刊登对其专访指出，着力构建境外风险防控体系，做好风险评估、预警和应对预案，加强对全球经济形势、行业发展态势、国际规则变化趋势的综合研究，按通行规则加强项目可行性分析论证，妥善防范和化解各类风险。并加强与国际投资机构、项目所在国当地企业的交流和合作，建立利益共享机制，实现互利共赢。
他指出，中央企业更好发挥作用，关键是要在国际化经营转型升级的过程中，深化与“一带一路”沿线国家和地区的务实合作，实现互利共赢。
而基础设施互联互通是“一带一路”建设的优先领域。要加快推进周边国家铁路、公路、电力、油气管线、通信、港口、机场、空间信息走廊等基础设施建设，推动实现互联互通。积极参与非洲国家高速铁路网、高速公路网、区域航空网的规划、建设和运营，推动非洲加快实现工业化。
他强调，中央企业参与“一带一路”项目建设，将有效带动当地就业、注重保护生态环境、积极参与公益事业，并加强创新，创新走出去模式，加快推进建营一体化、海外合作区建设、“资源、贷款、项目”一揽子合作等创新模式，搭建优势产业合作平台、高效产能合作平台、商产融结合平台、跨国并购重组平台等各类合作平台。
习近平主席提出“一带一路”倡议后，中央企业迅速行动，将“一带一路”沿线国家作为海外业务拓展的重点，按照市场化原则，充分发挥技术、资金、管理优势，积极参与到建设中去，3年多来共有47家中央企业参与、参股或者投资，与沿线国家的企业合作共建了1,676个项目。（完）
(发稿 马蓉; 审校 曾祥进)
路透北京6月20日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师指出，今日大盘高开低走，窄幅震荡，明晟MSCI纳入A股决定前整体走势平稳，新能源汽车和苹果产业链概念股领涨。近期央行一系列动作逐渐打消投资者对MPA考核因素的担忧，流动性预期出现改善，市场风险偏好有所提升，大盘有望保持震荡向上走势。
路透北京6月20日 - 中国保监会副主席黄洪周二称，要推动资本监管改革，通过穿透、透明监管，严查虚假注资和增资，确保保险公司量力经营；进行风险处置改革，改革风险监测、预警和化解机制。
路透香港6月20日 - 明年将届90岁的环球综合企业--长江和记实业有限公司主席李嘉诚传出退休消息，长和发言人周二表示，李嘉诚＂健康十分良好＂，倘其决定退休将会作出正式公布。