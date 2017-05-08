国资委称鼓励央企参与“一带一路”重点项目建设 总体风险可控

二季度企业家和银行家宏观经济热度指数和信心指数系数上升--人行调查
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透北京5月8日 - 中国国务院国有资产监督管理委员会主任肖亚庆周一称，将继续推动中央企业深入参与“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)建设，不断深化沿线国家在装备、技术、管理等领域的交流合作，鼓励央企积极参与重点项目的建设，目前项目总体风险完全可控。
他在国新办发布会上并表示，下一步，国资委将在“十三五”（2016-2020年）规划当中，把“一带一路”建设作为重点来做。国资委期望央企通过和世界顶级公司、各个国际组织的合作，使海外投资风险不断降低。 “中央企业也在加强海外项目的决策过程监管。这些项目的提出、风险评估，都是由第三方或国际权威机构来参与、共享的。在这些项目的实施过程中，他们尽可能多有更多的合作伙伴共同参与。”他说。
肖亚庆表示，国资委鼓励和支持央企以各种形式和所在国家、地区企业进行合作，央企技术、资金、管理和人才方面优势，必将对重点项目的推进和尽快见效产生积极作用。
同时，国资委将加强督导、指导和追责，特别是对违规决策、盲目投资、违反规定投资造成损失的，一定要严肃追责，相信央企风险防控的能力和水平也一定会逐渐提高。
据其介绍，“一带一路”倡议提出后三年多来，中国共有47家中央企业参与、参股或者投资，或者和这些国家的企业合作共建了1,676个项目。
能源建设方面，中央企业在“一带一路”沿线二十多个国家建设了60多个能源项目、油气合作项目，带动了当地资源开发和能源建设。中央企业承建了中俄、中哈、中缅原油管道，中俄、中亚、中缅的燃气输送管线等，有效地解决了资源和能源的输出问题。（完）
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(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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路透6月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时，1港元=0.87625人民币)
路透北京6月20日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师指出，今日大盘高开低走，窄幅震荡，明晟MSCI纳入A股决定前整体走势平稳，新能源汽车和苹果产业链概念股领涨。近期央行一系列动作逐渐打消投资者对MPA考核因素的担忧，流动性预期出现改善，市场风险偏好有所提升，大盘有望保持震荡向上走势。