国资委称鼓励央企参与“一带一路”重点项目建设 总体风险可控

路透北京5月8日 - 中国国务院国有资产监督管理委员会主任肖亚庆周一称，将继续推动中央企业深入参与“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)建设，不断深化沿线国家在装备、技术、管理等领域的交流合作，鼓励央企积极参与重点项目的建设，目前项目总体风险完全可控。

他在国新办发布会上并表示，下一步，国资委将在“十三五”（2016-2020年）规划当中，把“一带一路”建设作为重点来做。国资委期望央企通过和世界顶级公司、各个国际组织的合作，使海外投资风险不断降低。 “中央企业也在加强海外项目的决策过程监管。这些项目的提出、风险评估，都是由第三方或国际权威机构来参与、共享的。在这些项目的实施过程中，他们尽可能多有更多的合作伙伴共同参与。”他说。

肖亚庆表示，国资委鼓励和支持央企以各种形式和所在国家、地区企业进行合作，央企技术、资金、管理和人才方面优势，必将对重点项目的推进和尽快见效产生积极作用。

同时，国资委将加强督导、指导和追责，特别是对违规决策、盲目投资、违反规定投资造成损失的，一定要严肃追责，相信央企风险防控的能力和水平也一定会逐渐提高。

据其介绍，“一带一路”倡议提出后三年多来，中国共有47家中央企业参与、参股或者投资，或者和这些国家的企业合作共建了1,676个项目。

能源建设方面，中央企业在“一带一路”沿线二十多个国家建设了60多个能源项目、油气合作项目，带动了当地资源开发和能源建设。中央企业承建了中俄、中哈、中缅原油管道，中俄、中亚、中缅的燃气输送管线等，有效地解决了资源和能源的输出问题。（完）

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