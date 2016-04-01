研究发现全球肥胖人数达到6.41亿人

路透伦敦3月31日（记者 Kate Kelland） - 对体重指数(BMI)全球趋势进行的研究发现，全球超过6.4亿人肥胖，超重人数多于体重不足的人数。

研究发现，过去40年肥胖率的大幅增加意味着体重指数超过30的人数从1975年的1.05亿人增加至2014年的6.41亿人。超过十分之一的男性和七分之一的女性肥胖。

体重指数的计算方式为体重除以身高的平方，能够反映一个人的体质是否健康。体重指数超过25即为超重，超过30就是肥胖，超过40则是严重肥胖。

“世界上体重对健康构成严重威胁的人数前所未有的多，”伦敦帝国学院公共健康学院教授Majid Ezzati说道。

“严重肥胖的蔓延趋势很广，无法用降压药等药物、单独的糖尿病治疗或一些额外的自行车锻炼等方法解决。”

Ezzati表示，需要全球协作才能做出实际改变，包括解决健康食品相对于非健康食品的定价、以及向高糖和高度加工的食品征税等问题。

但该研究的作者们指出，世界上贫困地区的人体重过低仍是严重的公共健康问题，全球肥胖趋势不应掩盖很多人缺乏食物的问题。（完）