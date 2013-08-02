星股业绩：华侨银行第二季获利下降8%，受保险业务子公司获利大减拖累

路透新加坡8月2日 - 新加坡第二大银行华侨银行 公布财报称，第二季获利下降8%，低于预期，因该银行保险业务部门收入减少。

华侨银行第二季获利为5.97亿坡元(4.684亿美元)，低于去年同期的6.48亿坡元。获利数字低于路透调查中六位分析师的预估均值6.43亿坡元。

路透调查之后，华侨银行的保险业务子公司--大东方控股公布第二季获利大减77%。由于第二季的市场波动，大东方控股当季的非经营性业务损失了1.556亿坡元。

华侨银行表现不及其国内竞争对手星展集团 以及大华银行 。星展集团和大华银行第二季净利分别增长10%和9.9%，均好于市场预期。

“尽管子公司大东方出现按市价计算的未实现亏损，部分侵蚀了第二季获利，但我们的客户流业务的势头依然强劲，”执行长Samuel Tsien在声明中表示。(完)