星股业绩：华侨银行第二季获利下降8%，受保险业务子公司获利大减拖累

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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路透新加坡8月2日 - 新加坡第二大银行华侨银行 公布财报称，第二季获利下降8%，低于预期，因该银行保险业务部门收入减少。
华侨银行第二季获利为5.97亿坡元(4.684亿美元)，低于去年同期的6.48亿坡元。获利数字低于路透调查中六位分析师的预估均值6.43亿坡元。
路透调查之后，华侨银行的保险业务子公司--大东方控股公布第二季获利大减77%。由于第二季的市场波动，大东方控股当季的非经营性业务损失了1.556亿坡元。
华侨银行表现不及其国内竞争对手星展集团 以及大华银行 。星展集团和大华银行第二季净利分别增长10%和9.9%，均好于市场预期。
“尽管子公司大东方出现按市价计算的未实现亏损，部分侵蚀了第二季获利，但我们的客户流业务的势头依然强劲，”执行长Samuel Tsien在声明中表示。(完)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业