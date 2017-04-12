华侨银行分别与上海银行及上实贸易集团签订合作协议

路透香港4月12日 - 新加坡华侨银行(OCBC.SI)周三称，分别与上海银行(601229.SS)及上实贸易集团签订合作协议，进一步加强与中资银行的合作及深化与中国国有企业的关系。

据新闻稿，华侨银行与上海银行将在贸易金融、企业银行及投资银行、财资、结算、贷款及跨境融资等多个领域展开合作，以支持双方客户的本地及跨境需求。

而根据与上实贸易集团的谅解备忘录，华侨银行将为对方提供创新金融解决方案以满足其在中国及海外业务扩展的银行及资金需求。

负责中国业务的子公司华侨永亨银行（中国），其执行董事兼首席执行官康慧珍表示，“作为亚洲具领导地位的金融中心，新加坡和上海两地均成为贸易、资本和投资流出入亚洲的主要门廊。”

华侨银行去年亦与多间中资银行达成一系列合作。上海银行为按资产计中国第二大城市商业银行，在珠三角地区、环渤海地区、长三角地区及中西部地区重要城市拥有超过300间分支机构。上实贸易集团为国有企业上海纺织集团的附属公司，负责国际贸易业务，并为上海纺织集团贡献最大收入。

稍早新加坡交易所(SGXL.SI)公布与浦发银行(600000.SS)订立谅解备忘录，将展开策略性合作，包括推广新加坡资本市场以及就上市及商品衍生工具举办论坛。（完）