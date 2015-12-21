美国通货监理局要求MUFG改善对旗下美国部门的管理--消息

路透东京12月21日 - 几位知情的消息人士称，美国通货监理局(OCC)已要求三菱UFJ金融集团(MUFG)(8306.T)改进其美国部门的管理，其中包括对清算体系的风险管理。

消息人士称，OCC已向MUFG发出信函，指称其对旗下美国部门没有建立起适当的管理机制；这几位消息人士没有被授权公开讨论此事。

OCC将监督MUFG要采取的改善措施。消息人士称，如果OCC认为该金融集团没有充分改善其管理，那么可能将发出正式命令。

MUFG发言人拒绝作出评论，目前也未能联系到美国官方进行置评。(完)