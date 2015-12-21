美国通货监理局要求MUFG改善对旗下美国部门的管理--消息

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透东京12月21日 - 几位知情的消息人士称，美国通货监理局(OCC)已要求三菱UFJ金融集团(MUFG)(8306.T)改进其美国部门的管理，其中包括对清算体系的风险管理。
消息人士称，OCC已向MUFG发出信函，指称其对旗下美国部门没有建立起适当的管理机制；这几位消息人士没有被授权公开讨论此事。
OCC将监督MUFG要采取的改善措施。消息人士称，如果OCC认为该金融集团没有充分改善其管理，那么可能将发出正式命令。
MUFG发言人拒绝作出评论，目前也未能联系到美国官方进行置评。(完)
(编译 于春红; 审校 王颖)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。