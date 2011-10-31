"占领华尔街"运动为商贩添商机

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透纽约10月26日电（记者 Chris Francescani）---资本主义在纽约金融区最不可能的地方扎了根--祖科蒂（Zuccotti）公园，"占领华尔街"运动的发源地。
在公园的每个角落，都有出售T恤衫、腕套与工艺品的商贩，一些人抱怨，这些小商小贩行为在损及"占领华尔街"运动。
网上商店似乎也沾了光。一家网站出售"占领安全套"，30包11.99美元。另外一家网站出售"占领华尔街"iPhone保护壳，售价35美元。截至周二夜，近5,000种商品在eBay上出售。
Michael Wright在公园里向围观抗议活动的人出售T恤衫与运动衫。他向周围的人招呼道："快卖完了！就这几件了。你穿多大号的？"
Wright接受各种主要信用卡付款。他承认被公园内的抗议者挑战过。
公园另一边，Herman Smalls吆喝着，"我是那99%"徽章仅卖2美元。公园内一些强硬的抗议者可就不那麽开心了。
19岁的Nicole Capobianco表示，自己从9月17日一开始到现在一直在参与抗议活动，对于这些商贩的做法非常不满。"我一点也不喜欢，"她说道，"这是与运动在作对。"（完）
编译：张敏 发稿：张家伟
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