中远海洋集运与达飞和长荣等组建联盟 投入超350艘集装箱船

路透上海4月20日 - 中国远洋海运集团周三宣布，旗下中远海运集运与法国达飞轮船、台湾长荣海运(2603.TW) 及香港东方海外(0316.HK)组建新的联盟--大洋联盟（OCEAN Alliance），联盟成员将投入约350条船。

集团副总裁黄小文介绍称，在得到相关监管机构批准后，联盟成员的合作将从明年4月开始，各成员在原有联盟的合作到期后，自动转入新联盟。第一期合作为五年，若无异议还可延续五年。联盟合作初期将在超过40条航线上展开合作，其中在欧洲和美国区域分别有20条左右的航线。

“联盟可让‘新集运’向全球承运人走出坚实一步。”黄小文指出，此次参与联盟的中方企业--中远海洋集运是原本分属中远集团和中海集团的集装箱运输业务合并而成。

中远海洋集运副总裁朱建东表示，在达飞收购APL（美国总统轮船）、中远集运和中海集运合并后，由于合并双方分属不同联盟，本身就有需要重构联盟；而且除2M联盟外，其余三大联盟合作将于今年底或明年初到期，原有联盟成员正纷纷寻求新的联盟合作。

他指出，大洋联盟的四家成员目前合计集装箱运力为600多万TEU（标准箱），与目前全球最大集运联盟--2M联盟相当，而大洋联盟实际运力约350万TEU，将超过目前2M联盟约210万TEU的实际运力。

此前，国际集装箱运输主要是四大联盟，即2M联盟（由马士基航运和地中海航运组成）、O3联盟（由达飞海运、中海集运和阿拉伯联合轮船组成）、G6联盟（由美国总统轮船、韩国现代商船、日本商船三井、德国赫伯罗特、日本邮船和香港东方海外组成）、CKYHE联盟（由中远集运、韩进海运、阳明海运、日本川崎汽船和长荣海运组成）。

朱建东表示，此次联盟组建，需向欧盟、中国及美国联邦海事委员会提供相关材料，但主要还是形式上的报备。

新联盟在亚洲、欧洲、美国区域内拥有最大规模的航线数，丰富多样的港序构建了高密度的航线网络，使客户在服务班次和挂靠港口有着足够的选择余地，从而满足各自的供应链需求。

中国远洋海运集团是由国内两大航运央企--中远集团与中海集团合并重组而成，总部设在上海。该集团经营船队综合运力8,532万载重吨/1,114艘，排名世界第一。其中，集装箱船队规模158万TEU，居世界第四。

重组后的中国远洋海运集团旗下有多家上市公司，包括中国远洋(601919.SS)(1919.HK)、中远太平洋(1199.HK)、中海发展(600026.SS)(1138.HK)、中海集运(601866.SS)(2866.HK)，分别对应集装箱运输、港口、油气运输和综合性金融业务。（完）