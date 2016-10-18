中国远洋以5,300万欧元向马士基购意大利瓦多码头的40%股权

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透上海10月18日 - 中国远洋控股(601919.SS)(1919.HK)周一稍晚公告称，旗下中远海运港口公司将从马士基集团(MAERSKb.CO)旗下马士基码头公司手中购买经营意大利瓦多冷藏货码头的瓦多码头控股公司40%股权，总代价为5,300万欧元。
公告显示，中远海运港口公司的全资子公司中远海运港口（瓦多）有限公司以705.2万欧元收购瓦多码头控股40%股权，并承诺提供不超过4,600万欧元的资金。
瓦多港位于意大利北部主要港区--利古里亚，而瓦多冷藏货码头是地中海地区规模最大的冷藏货码头之一，年处理能力可达30万标准箱以及60万托盘；同时瓦多码头控股计划于2018年完成收购瓦多集装箱码头公司。瓦多集装箱码头正在兴建中，预计于2018年投入营运，其预计初期处理能力为60万标准箱，并将逐渐扩充至最高90万标准箱。
中国远洋称，瓦多码头的投资是符合中远海运港口海外枢纽港码头发展战略，并且有助加强全球集装箱码头的网络。在意大利北部港口群中，瓦多集装箱码头是唯一可以处理超大型集装箱船，并且不受任何物理限制的半自动化集装箱码头，且属于意大利萨沃纳港务局为拓展及改善意大利北部、瑞士及德国南部市场供应链设施计划的一个环节。
瓦多码头将受惠于中远海运集团和马士基集团两大集团集装箱船队的支持，为货源提供了稳固基础，马士基是全球第一大船运公司，中远海运是全球第三大集装箱船队。
中国远洋正积极布署海外枢纽港码头的拓展，其已完成希腊最大港口比雷埃夫斯港的收购，并获得阿联酋阿布扎比哈里发港二期集装箱码头特许经营权。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。