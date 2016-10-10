中远海运集团计划合并旗下造船业务 涉及15家船厂--财新

路透上海10月9日 - 财新网周日报导，继整合集运、散货、能源和港口业务后，中国远洋海运集团正计划将旗下的造船业务进行合并，整合涉及旗下三大造船集团、15家造船厂，合并后将形成仅次于中国船舶工业集团和中国船舶重工集团的中国第三大造船集团。

报导称，目前中远海运旗下有三大造船集团，年产能约1,205万载重吨。其中中远造船工业公司旗下有两家造船厂；中远船务工程集团有限公司以中远投资（新加坡）公司的名义在新加坡上市，旗下有六家修造船厂；中海工业有限公司旗下有七家修造船厂。

报导并引述中远船务内部人士表示，上述15家船厂具体的合并方案还没有确定，何时会正式公布还没有时间表。

该人士称，合并后产生的协同效应将可减少营运成本，使造船业务更快扭亏为盈。根据财报，中远船务今年上半年亏损5,284万美元，中海工业也处于亏损状态。

中远海运集团的相关方案还表明，整合后新成立的中远海运工业将对造船、修船和海工产能进行压缩、调整。其中造船产能到2017年底，将由1,205万载重吨压缩至1,060万载重吨；到2020年底，造船产能进一步压缩至960万载重吨。

中国远洋海运集团是由国内两大航运央企--中远集团与中海集团合并重组而成，总部设在上海。该集团经营船队综合运力8,532万载重吨/1,114艘，排名世界第一。其中，集装箱船队规模158万TEU，居世界第四。

重组后的中国远洋海运集团旗下有多家上市公司，包括中国远洋(601919.SS)(1919.HK)、中远太平洋(1199.HK)、中海发展(600026.SS)(1138.HK)、中海集运(601866.SS)(2866.HK)，分别对应集装箱运输、港口、油气运输和综合性金融业务。（完）