泛海控股斥11亿港元收购华富国际51%股权 将触发要约收购

路透上海11月3日 - 中国泛海控股(000046.SZ)周四早间公告称，境外全资子公司泛海控股国际金融发展公司以10.97亿港元，收购香港华富国际(0952.HK)51%股权，并将触发要约收购，预计该要约收购至多将投入10.54亿港元。

泛海国际金融与华富国际前三大股东近日达成股份买卖协议，以每股1.38港元价格收购华富国际约7.95亿股股份，该收购价较华富国际上一交易日（上周五）收市价溢价16%，较前五个交易日收市均价溢价12.4%。

按香港证监会相关规定，完成交易后泛海国际金融须按同样价格要约收购华富国际其余股份。要约收购后，若公众股比例低于25%，泛海国际金融将采取适当措施，尽快使华富国际公众股比例恢复至25%以上。

华富国际目前持有香港证券交易、期货合约交易、证券咨询、企业融资和资产管理等多个牌照，至3月底的2016财年，华富国际净利为2,468.8万港元。

泛海控股称，若本次收购最终实现，公司将拥有一个位于香港的全牌照证券公司，构建起“民生证券+华富国际”的境内外双券商平台布局，迅速扩展在香港的业务网络、服务功能、客户基础和品牌影响，实现境内外业务联动和资源共享，大大提高公司金融板块的创新能力和盈利能力，增强公司的国际竞争力，加快国际化目标的实现。

去年8月，民生银行旗下(1988.HK)(600016.SS)民银国际以及安邦集团、新希望全球等11名联合投资者，拟以每股0.565港元或总代价130.26亿港元认购新股，交易令民银国际将成为华富国际的主要股东。不过今年3月民富国际称，由于认购协议的先决条件，包括获香港证监会批准其主要股东变更未能按期达成，入股协议失效。

华富国际周四复牌，开盘初报1.34港元，升12.6%。（完）