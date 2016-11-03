泛海控股斥11亿港元收购华富国际51%股权 将触发要约收购

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海11月3日 - 中国泛海控股(000046.SZ)周四早间公告称，境外全资子公司泛海控股国际金融发展公司以10.97亿港元，收购香港华富国际(0952.HK)51%股权，并将触发要约收购，预计该要约收购至多将投入10.54亿港元。
泛海国际金融与华富国际前三大股东近日达成股份买卖协议，以每股1.38港元价格收购华富国际约7.95亿股股份，该收购价较华富国际上一交易日（上周五）收市价溢价16%，较前五个交易日收市均价溢价12.4%。
按香港证监会相关规定，完成交易后泛海国际金融须按同样价格要约收购华富国际其余股份。要约收购后，若公众股比例低于25%，泛海国际金融将采取适当措施，尽快使华富国际公众股比例恢复至25%以上。
华富国际目前持有香港证券交易、期货合约交易、证券咨询、企业融资和资产管理等多个牌照，至3月底的2016财年，华富国际净利为2,468.8万港元。
泛海控股称，若本次收购最终实现，公司将拥有一个位于香港的全牌照证券公司，构建起“民生证券+华富国际”的境内外双券商平台布局，迅速扩展在香港的业务网络、服务功能、客户基础和品牌影响，实现境内外业务联动和资源共享，大大提高公司金融板块的创新能力和盈利能力，增强公司的国际竞争力，加快国际化目标的实现。
去年8月，民生银行旗下(1988.HK)(600016.SS)民银国际以及安邦集团、新希望全球等11名联合投资者，拟以每股0.565港元或总代价130.26亿港元认购新股，交易令民银国际将成为华富国际的主要股东。不过今年3月民富国际称，由于认购协议的先决条件，包括获香港证监会批准其主要股东变更未能按期达成，入股协议失效。
华富国际周四复牌，开盘初报1.34港元，升12.6%。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。