OECD预计美国引领全球经济逐步复苏 但欧元区表现疲弱

路透巴黎11月6日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周四表示，全球经济仅将逐步回升，因欧元区经济停滞以及一些大型新兴经济体成长疲弱，拖累美国领衔的复苏。

鉴于欧元区成为全球经济的顽固弱点，OECD敦促欧洲央行兑现“竭尽所能”来刺激经济的承诺，开始购买政府公债。

欧洲央行(ECB)在周四召开会议，稍晚将公布决议结果。

OECD在下周的G20集团领导人会议以前先行更新了经济展望，更为详尽的展望和分析报告将于11月25日发布。

OECD预计全球经济成长率在今年为3.3%，明后两年料分别提速到3.7%和3.9%。本次预估略微低于5月报告。

“全球经济继续低速前行，”OECD的新首席经济学家、美国人Catherine Mann在接受路透采访时表示。

“即便我们预估全球经济增速到2016年底时将达到3.9%，这仍然较历史水准低了约0.5个百分点。”

OECD预测美国明年经济成长率将由今年的2.2%升至3.1%，因就业市场改善提振民间支出。

OECD指出，美国经济成长趋强，给予美国联邦储备理事会(美联储/FED)明年年中起逐步升息的合理理由，但亦警告，升息有可能在新兴市场引发动荡。

OECD对全球各国经济成长预估图(link.reuters.com/nyc43w)

**呼吁欧洲央行宽松**

美国前景看俏，与欧元区形成强烈对比，OECD预测欧元区今年成长率仅0.8%，明年升至1.1%。

由于欧元区有长期停滞的危险，OECD呼吁欧洲央行展开类似美国的大规模量化宽松。

尽管欧洲央行(ECB)总裁德拉吉承诺尽一切所能稳定欧元区经济，但欧央行迄今尚未像美联储和日本央行那样，推出公债购买措施。

“受欧洲央行结构和行动规则影响，购买公债的措施是个挑战，”Mann接受采访时说。“但如果你说要竭尽一切所能，我们就会琢磨一下这句话。”

视线转向日本，OECD称日本央行应继续推行其超宽松货币政策，直至长期通胀升高。日本央行上周刚刚扩大了刺激措施的规模。

随着日本央行的超宽松货币政策正打压日圆走软并提振出口，OECD预计2014年日本GDP增长0.9%，2015年增长1.1%。

有报导称日本明年的消费税上调计划可能延迟，而Mann则建议按原计划进行，因为这可以鼓励消费者提前支出。

在主要新兴经济体中，OECD预计中国今年GDP增长7.3%，2015年则放慢至7.1%，因其正从出口型经济向服务业主导型增长转型。

但是大型新兴经济体之间的前景大有不同，随着原油和其他原材料价格下滑，侧重大宗商品的国家正陷入困境。

巴西经济今年料仅成长0.3%，明年会加速至1.5%；遭到制裁冲击的俄罗斯今明两年增速预计分别为0.7%和零。(完)

(编译 杜明霞/高琦/蔡美珍/艾茂林/朱晓军；审校 王洋)

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