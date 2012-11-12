10月社会融资规模1.29万亿元--人行

人民币中间价定价机制微调 缩减一篮子货币汇率计算时段--消息

路透北京2月20日 - 三位消息人士周一透露，中国外汇交易中心从今日起对人民币兑美元中间价定价机制进行微调，缩减一篮子货币汇率计算时段，从原来的24小时改为15小时，即从下午4:30开始计算到早上7:30，以更好反应市场变化，亦可防止日内投机“中间价模型和收盘价价差”行为。