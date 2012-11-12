10月社会融资规模1.29万亿元--人行

人民币中间价定价机制微调 缩减一篮子货币汇率计算时段--消息
路透北京2月20日 - 三位消息人士周一透露，中国外汇交易中心从今日起对人民币兑美元中间价定价机制进行微调，缩减一篮子货币汇率计算时段，从原来的24小时改为15小时，即从下午4:30开始计算到早上7:30，以更好反应市场变化，亦可防止日内投机“中间价模型和收盘价价差”行为。
(以下为中国人民银行周一公布的2012年10月社会融资规模统计数据报告全文)
初步统计，2012年1-10月社会融资规模为13.02万亿元，比上年同期多2.42万亿元。10月份社会融资规模为1.29万亿元，比上年同期多5038亿元。其中，人民币贷款增加5052亿元，同比少增816亿元；外币贷款折合人民币增加1290亿元，同比多增875亿元；委托贷款增加941亿元，同比多增423亿元；信托贷款增加1445亿元，同比多增1355亿元；未贴现的银行承兑汇票增加791亿元，同比多增1977亿元；企业债券净融资2992亿元，同比多1353亿元；非金融企业境内股票融资88亿元，同比少156亿元。(完)
注1：社会融资规模统计数据来源於人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。
注2：当期数据为初步统计数，同比增减数额均用可比口径数据计算得到。
--整理 边竞
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