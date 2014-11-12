分析：10月市场震荡 可能是明年投资市场大戏预演

路透伦敦11月12日 - 10月全球市场震荡剧烈，可能是明年投资市场的一个缩影：市场表现像坐过山车一样，令投资者胆战心惊，但最终又回到了起点，而且过程中将有一两个重要商品中箭落马。

市场预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)明年将迎来九年里的首次升息，而且英国央行可能紧随其后，这几乎肯定使投资者的焦虑愈发严重。

明年英国大选，以及之后可能讨论是否退出欧盟，也充满了市场风险。欧洲央行明年是否购买成员国公债仍充满变数，希腊选举、西班牙与加泰罗尼亚分裂主义者的政治斗争也同样难以预料。中国经济放缓以及日本大规模经济刺激政策，则将主宰亚洲关注焦点。

在油价下跌和西方因乌克兰问题的制裁之下，俄罗斯经济危机加剧，又是另一个危险区。

然而，即便有这么多风险，投资者在为2015年布局时，很可能有种似曾相识的感觉，也很可能希望重复今年跨资产策略收效良好的布局方法。

今年的主题是股市小升、债市不断高涨。这是因为西方经济走势迟滞，而通胀压力几乎荡然无存，油价、食品和大宗商品价格下跌，抑制了消费者物价，而这些价格下滑又是受累于美元涨势和中国经济放缓。

似乎很少有人想押注明年这种情况不会重演。不论美联储撤走什么货币刺激措施，大概都会被日本或欧洲央行扩大宽松的兴奋剂所取代。

此外，很难找到理由反驳由美元带动延烧的美国资产买兴，或是大宗商品和大宗商品出口国货币仍将承压。关注刺激措施题材的投资者，可能会从日股转向欧股。

但最大的挑战，可能是当每隔一阵子出现像10月这样的市场大起大落时，还能保持冷静。10月期间，全球股市先是大跌深达7%，然后又急涨，最后月线还录得涨幅；美国10年期公债收益率(殖利率)在10月15日跌掉35个基点，但短短两天后又涨回原点。

在少了美联储宽松支撑的情况下，日本央行意外扩大刺激举措，可能解救了很多市场在年底看起来不会那么难看。很多人认为，明年如果欧洲的低迷经济出现新的动荡，也将推动欧洲央行祭出类似的招数。

但最令人忧心的是，各央行的回应举措之后，慢慢的我们会看到真正的受害者。

“我们处在这样一个世界，所有的主要资产市场都比前几年高得多，而未来收益要低得多，并且波动加剧的机率非常之高，”Pioneer Investments的投资长Giordano Lombardo说。

**穿越雷区**

对于将在下周路透2015年投资展望峰会上阐述观点的资产管理者来说，最具诱惑力的莫过于尽可能地多元化投资组合，并买入对冲工具以缓冲波动。

每一家基金都得面对即将到来的通缩、至少是持续的“低通胀”，即便是学术估算显示当前全球的总负债与七年前信贷危机前时一样沉重。不过一但经济恐惧加剧，各国央行出台更多货币刺激的机率也一样大。

欧洲的状况最为贴切，欧元区通胀率已跌至零附近，因区内的经济复苏再度停滞。不过即便是在增长较快的英国或美国，通胀率依旧低于2%的目标，因薪资仍旧停涨。

“'通胀偏低的时间拉长'将是主要情境。这种观点决定了我们资产配置的态度，“霸菱资产管理旗下Strategic Policy Group高管Marino Valensise说。

这种想法在一定程度上解释了，为什么12个月前做出的股市温和预测那么准确，尽管美联储一年来逐步结束购债，且乌克兰、叙利亚和伊拉克等地政治动荡不已，甚至西非还爆发了埃博拉疫情。

实质经济成长与营收增长一直难寻，但企业持续削减成本，确保了第三季欧美上市企业获利实现了10-12%的同比增长。

同时，发达市场股票2014年迄今回报率超过了8%，而由于美国投资者考虑留在国内投资，加上美元升值10%，帮助美国股票再度有突出的表现。

大宗商品重挫，而公债及公司债走势强劲，明显与通胀平缓主题有关，即使难以媲美新兴及前沿市场股票6-12%的涨幅。

10年期美国公债10月波动剧烈，让多数人措手不及，但回报率仍超过8%，而德国公债和上海A股的回报则双双高于13%。

“你应该尽可能地多样化投资，尤其是因为不能通过持有现金而实现充分自保，”Pioneer的Lombardo表示，“这样就得改变投资组合中的债券颜色。你可能讨厌美国公债，但现在其它地方的回报都这么低，而且投资也需要多元化，所以它们也应占有一席之地。”(完)

(编译 李春喜/朱晓军/王洋/张涛；审校 蔡美珍/张明钧)

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