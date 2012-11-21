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中国财经 | 2012年 11月 21日 星期三 11:34 BJT

10月人民币实际有效汇率环涨0.4%--BIS

路透北京11月21日电---国际清算银行(BIS)最新公布数据称,2012年10月人民币实际有效汇率指数为107.9,较8月环比略涨0.42%.

根据BIS最新数据,2012年1月人民币实际有效汇率指数创下1994年该数据公布来新高的109.4.而9月则创下自2011年11月以来最低水准.

国际清算银行的最新数据并显示,10月人民币名义有效汇率指数为105.67,环比上升0.65%.

此前,BIS根据2008-2010年贸易数据权重,对其实际有效汇率指数进行了调整,并以2010年为基期,经调整後,人民币汇率指标中,欧元超越美元升至首位.(完)

--发稿 李文科; 审校 黄凯

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