中国10月70城房价延续升势但环比涨幅收窄一二线降温明显

路透北京11月18日 - 在密集调控之下，中国10月热点地区房地产市场降温明显。10月70个大中城市新建住宅销售价格同比连涨13个月且涨幅续扩，环比亦连升18个月，但涨幅明显收窄。

路透根据中国国家统计局周五公布数据测算，10月70个大中城市新建住宅销售价格同比涨幅自上月的11.2%升至12.3%；环比涨幅则从上月的2.1%缩窄至1.1%。

“10月份，70个大中城市中，一线城市和二线城市房地产市场明显降温，房价环比涨幅快速回落。”国家统计局城市司高级统计师刘建伟表示。

统计局数据显示，重点城市中，北京与上海10月新建住宅销售价格指数同比分别上涨27.5%和31.1%，深圳则同比上涨31.7%，但深圳环比转为下跌0.5%。

刘建伟指出，初步测算，10月一、二线城市新建商品住宅价格环比分别上涨0.5%和1.3%，分别比9月回落2.8和1.0个百分点；二手住宅价格环比分别上涨0.6%和0.8%，分别比9月回落2.9和1.1个百分点。

而三线城市房价较为稳定。10月三线城市新建商品住宅价格环比上涨0.9%，比9月回落0.3个百分点；二手住宅价格环比上涨0.5%，比9月回落0.3个百分点。此外，一线城市新建商品住宅和二手住宅价格同比涨幅也出现回落。

统计局对10月下半月15个一线和热点二线城市的统计显示，10月下半月新建商品住宅价格除深圳和成都两个城市继续下降外，北京、天津、上海、厦门和郑州等五个城市也由升转降，降幅在0.1-0.4个百分点之间。

广州新建商品住宅价格则环比持平；其余七个城市新建商品住宅价格环比涨幅进一步回落，回落幅度在0.4-3.3个百分点之间。

国庆期间20余个热点城市出台调控措施标志着楼市政策的转向，此后中央层面从规范经营、整治市场、防范风险等角度，不断释放从紧从严的政策信号，银监会和发改委也收紧了房地产融资的闸门。

以下为路透测算的房价同比及环比变动情况：

同比(%) 环比(%)

10月 12.3 1.1

9月 11.2 2.1

8月 9.2 1.5

7月 7.9 0.8

6月 7.3 0.8

5月 6.9 0.9

4月 6.2 1.2

3月 4.9 1.1

2月 3.6 0.6

2016年1月 2.5 0.4

2015年12月 1.6 0.3

11月 0.9 0.3

10月 0.1 0.2

9月 -0.9 0.3

8月 -2.3 0.3

7月 -3.7 0.3

6月 -4.9 0.4

该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）