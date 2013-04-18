成名的代价：娱乐和体育明星往往寿命较短

亚洲橡胶：TOCOM期胶收平，中国市场因假日休市
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦4月18日 - 成名的代价可能会很高。一项国际研究周四发现，那些成功的娱乐和体育届明星往往寿命较短。
研究人员Richard Epstein和Catherine Epstein表示，基于对《纽约时报》2009-2011年期间1,000份讣告的分析，该研究发现，从事影视、音乐、舞台表演和体育的人其平均死亡年龄为77.2岁。
那些从事创造性工作的人其平均寿命约为78.5岁，专业人才和学者的平均寿命为81.7岁，从事商业、军事和政治的人为83岁。
研究人员表示，这一事实可能表明，演员和体育明星在生命中为实现其目标或因其成功要冒更多险。
研究人员写道：“要想在与表演有关的职业上取得名声和成就或许要付出寿命减少的代价。”该文章发表在《QJM：国际医学杂志》(QJM: An International Journal of Medicine)上。
英国最具盛名的公关人士马克斯·克利福德（Max Clifford）表示，名人和体育明星为了成功而给自己施压肯定是部分原因，即便已经是行业顶尖人物，他们也总是担心会被别人取代。
克利福德表示：“人们总以为名声和成功会带来钱财和幸福，但作为一个与名人打了45年交道的人，我知道事实并非如此。”
“对他们来说，成功已经成了像离不开的毒品一样的东西，他们总担心会失去它，于是他们不断给自己施压，越来越卖命地工作。在这些领域你一定要很有竞争精神，否则是不行的。”(完)
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国国有汽车 生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)五年期贷款改为欧元，筹措2. 7亿欧元(2.88亿美元)贷款，意在降低融资成本。 尽管该公司2月中旬通过独家牵头行兼簿记行渣打银行筹措的2.9亿美 元五年期贷款接近完成，但仍决定变更借款币别及其他贷款条件。 北汽集团改弦更张，于3月29日通知银行业者转换成欧元贷款，称其 重点在于缩减借贷成本，并让欧洲进口的贸易结算更为便利。三个月期欧 元银行间拆放款利率(Euribor)3月31日收盘报负0.33%，而三个月期伦敦 银行间拆放款利率(Libor)同一天收报1.1495%。 利率加码仍为115个基点，但改为与欧洲指标利率挂勾。原本剩余天 期为4.75年则没有改变。 北汽集团已经调降前端费，因此牵头行、主办行、以及安排行所拿到 的综合收益分别降至125、123及121个基点。 渣打已全部承销该贷款，并在2月10日提供先行美元融资，原本三层 的综合收益结构分别为130.16、127及124.05个