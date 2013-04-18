成名的代价：娱乐和体育明星往往寿命较短

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦4月18日 - 成名的代价可能会很高。一项国际研究周四发现，那些成功的娱乐和体育届明星往往寿命较短。

研究人员Richard Epstein和Catherine Epstein表示，基于对《纽约时报》2009-2011年期间1,000份讣告的分析，该研究发现，从事影视、音乐、舞台表演和体育的人其平均死亡年龄为77.2岁。

那些从事创造性工作的人其平均寿命约为78.5岁，专业人才和学者的平均寿命为81.7岁，从事商业、军事和政治的人为83岁。

研究人员表示，这一事实可能表明，演员和体育明星在生命中为实现其目标或因其成功要冒更多险。

研究人员写道：“要想在与表演有关的职业上取得名声和成就或许要付出寿命减少的代价。”该文章发表在《QJM：国际医学杂志》(QJM: An International Journal of Medicine)上。

英国最具盛名的公关人士马克斯·克利福德（Max Clifford）表示，名人和体育明星为了成功而给自己施压肯定是部分原因，即便已经是行业顶尖人物，他们也总是担心会被别人取代。

克利福德表示：“人们总以为名声和成功会带来钱财和幸福，但作为一个与名人打了45年交道的人，我知道事实并非如此。”

“对他们来说，成功已经成了像离不开的毒品一样的东西，他们总担心会失去它，于是他们不断给自己施压，越来越卖命地工作。在这些领域你一定要很有竞争精神，否则是不行的。”(完)