日本珠宝商推出纯金圣诞树 售价仅420万美元

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透东京11月22日电---对於想为今年圣诞寻找一些亮点的人来说，在东京的一家珠宝店便能找到答案：一棵用纯金打造的旋转“树”，而为其作装饰的则是米老鼠、奇妙仙子、灰姑娘等迪士尼卡通形象。
这个树形装饰品由40公斤的纯金打造，高2.4米，直径为1.2米，由50个纯金制成迪士尼流行卡通形象及金叶丝带作为装饰，售价仅为3.5亿日元（420万美元）。
日本田中贵金属珠宝公司（Tanaka Kikinzoku Jewelry）营销部的Tomoko Ishibashi称，这是一件物超所值饰品。
“目前金价每克超过4,400日元。这件饰品由纯金制成，每个迪士尼形象均由专业人士手工制作，”她说道，并指出这件饰品是10位工匠耗时两个月才制成的。
该公司同时还推出了高25厘米的迷你版纯金圣诞树，售价只有200万日元（2.43万美元）。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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