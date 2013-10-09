美国家长认为育儿比上班更累--报告

路透10月8日（记者 Carey Gillam） - Pew Research Center周二发布的报告显示，美国家长认为育儿比有薪工作更累，但也更加有回报。

报告称，子女年龄在18岁以下的家长认为，12%的育儿活动“非常无聊”；而与工作相关的活动中，只有5%“非常无聊”。62%的家长称育儿体验“非常有意义”，36%的家长认为有薪工作同样有意义。

“真是这样的，管理孩子的日程安排就让人精疲力竭。”36岁的母亲Jennifer Davidson Patykiewicz说道。她拥有三个孩子，年龄分别为3岁、7岁和9岁。她当了七年的药剂师，9月辞职成为了全职妈妈。

现在，她的工作是送孩子上下学和参加体育运动、做饭以及打扫卫生。

“当然更有回报，但也更有挑战。”

该报告基于美国劳工部进行的2010年美国人时间使用调查中收集的信息。受访者通过“时间日志”回答问题，这些问题意在评估人们如何使用时间以及他们的感受。

“这是一个客观的方法。捕捉到了父母在每天不同种类活动中的准确感受。”报告的撰写者、Pew研究员Wendy Wang说道。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。