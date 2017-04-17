标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士

《汇市简讯》欧元/日圆料维持区间交投

2320GMT * 欧元/日圆盘初上涨0.1%，开盘略下滑 * 今日无重大数据，料区间交投 * 动能分析显示中性，5日、10日和20日移动均线上行，呈多头格局 * 若收在位于123.70的20日移动均线下方，则威胁到上行趋势 * 纽约盘124.60/125.27分别为首道支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 孙国玉)