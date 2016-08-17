中国前七月ODI同比增逾六成 未收到滴滴优步申报--商务部（更新版）

(新增商务部关于滴滴优步合并等的评论)

路透北京8月17日 - 中国1-7月境内投资者对外非金融类直接投资(ODI)同比增逾六成，突破千亿美元。中国对外投资额已超过利用外资额，成为净资本输出国。

商务部新闻发言人沈丹阳在新闻发布会上并称，仍未收到滴滴优步的经营者集中申报，如果达到申报标准，经营者未依法事先向商务部申报而实施集中，需承担相应的法律责任。

“今年以来，中国对外直接投资一直保持较快增长，对外投资额已超利用外资额，成为资本净输出国。同时，对外投资增速趋于稳定，”沈丹阳称。

商务部周三公布数据显示，7月ODI为910.1亿元（折合138.9亿美元），环比下降9.5%；1-7月累计ODI同比增长61.8%至6,732.4亿元人民币（折合1,027.5亿美元）。而截至7月底，中国累计对外非金融类直接投资6.3万亿元（折合9,657.9亿美元）。

中国6月ODI同比增长44.9%至153.4亿美元，上半年ODI增58.7%至888.6亿美元，规模已超实际使用外资金额（FDI）；4月ODI一度达到199.9亿美元的峰值。

沈丹阳指出，1-7月，中国企业共实施海外并购项目459个，涉及63个国家和地区，涵盖信息传输、软件和信息服务及制造业等15个行业，实际交易金额543亿美元，占同期对外投资总额的52.8%。

1-7月并购实际交易金额已超过2015年全年总额，实际并购金额在10亿美元以上的项目达12个，主要有收购巴西朱比亚水电站和伊利亚水电站30年经营权等。

同时，对“一带一路”相关国家投资合作稳步推进。自“一带一路”倡议提出至今年7月，中国对“一带一路”相关国家的投资累计已达511亿美元，占同期中国对外直接投资总额的12%；与沿线国家新签承包工程合同1.25万份，累计合同额2,790亿美元；中国企业在相关国家建设的经贸合作区达52个,累计投资156亿美元,为东道国创造了9亿美元的税收和近7万个就业岗位。

商务部此前已公布，中国7月实际使用外资金额（FDI）同比由升转降，导致前七月增幅进一步放缓，地区差异明显，西部地区同比增逾30%，而中部地区同比降幅超过30%。前七个月FDI为4,915.1亿元人民币（折合771.3亿美元）

**仍未收到滴滴优步合并申报**

针对此前滴滴与优步全球达成战略协议一事，沈丹阳发布会后表示，仍未收到滴滴和优步的经营者集中申报。

沈丹阳在会上称，依据相关规定中国经营者集中申报采取营业额标准。经营者应严格按照有关规定计算营业额后依法申报。“如果达到申报标准，经营者未依法事先向商务部申报而实施集中，需承担相应的法律责任。”

他称，根据《国务院关于经营者集中申报标准规定》第四条，经营集中未达到第三条规定的申报标准，但按照规定程序收集的事实和证据表明该经营者集中具有或者可能具有排除、限制竞争效果的，商务部应当依法进行调查。

中国最大移动交通平台--滴滴出行8月初宣布，已与优步全球达成战略协议，滴滴出行将收购优步中国的品牌、业务、数据等全部资产，收购后优步中国将独立运营。

对于欧盟频出钢铁贸易方面的保护措施，沈丹阳称，中国表示高度关注和担忧。他强调，中国钢铁产品在欧盟市场上的份额不足5%，不会对欧盟钢铁产业造成严重冲击。

他表示，希望欧盟理性分析、客观看待当前钢铁产业问题，多从正面引导舆论，审慎发起贸易救济调查和采取贸易限制措施，而不是动辄释放贸易保护信号，煽动贸易保护主义情绪。

中国愿意与欧盟加强沟通与合作，妥善解决当前钢铁产业面临的问题。但必要时也得“兵来将挡、水来土掩”，将利用法律手段，切实维护中国企业的合法权益。

对澳大利亚以国家安全为由，不支持外国企业收购澳大利亚电网公司股份99年的租赁权，沈丹阳称，这已经是澳大利亚政府今年第二次做出不支持中国企业赴澳从事商业性投资申请的决定，这种决定存在明显的保护主义倾向，严重影响中国企业赴澳投资的积极性。

他进一步表示，2014年底中澳双边关系正式提升为全面战略合作伙伴关系，2015年两国签署自贸协定并正式生效。澳方多次表示欢迎中国企业投资，但所做决定却与之相反。“商务部希望澳方努力为中国企业创造更加公平、良好和透明的贸易投资环境。” （完）