中国对外直接投资步伐今年望放缓 发达国家仍是并购优选地--蓝皮书

路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。

中债资信和社科院周一联合发布的“2017年对外投资与风险蓝皮书”指出，预计2016年和2017年中国对“一带一路”相关国家直接投资流量将分别达到208和236亿美元，存量分别达到1,355和1603亿美元。

从中长期来看，中国对外直接投资仍然具有较大增长前景。但考虑到备案制的政策红利效应将减弱，以及政府逐渐加大对外直接投资的真实性和合规性审查，这将在一定程度上抑制部分“过热”投资，2017年中国对外直接投资步伐有望放缓。

“发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区。”社科院世界经济政治研究所高级研究员张明在蓝皮书发布会上指出。

不过，全球经济复苏乏力及排外情绪上升将继续推高欧美发达国家政局和政策不确定性以及准入审查风险。

在张明看来，中国具有相对充裕的资金和快速增长的市场，也更倾向于将世界级品牌和企业纳入囊中而非白手起家树立品牌。而发达国家对基础设施升级的需求旺盛，加大了在基础设施领域的对外开放力度。而中国投资者对风险相对较低、回报持续稳定的基础设施投资有较大的兴趣。

报告指出，近两年来，中国对外直接投资增长迅速。从行业分布角度看，投资驱动力转变推动制造业迅速增长，大宗商品市场低迷、国内需求下降导致对采矿业投资大幅减少。

与此同时，中国对外直接投资终止案例也在不断增多，其中，高端制造业成为终止案例重灾区。绝大部分终止原因来自东道国监管部门，而威胁“国家安全”成为主要理由。

报告并指出，中国海外并购已成为推动全球并购市场发展的重要因素。但必须注意到，伴随着并购交易规模扩大、国内企业参与数量的增加，海外并购的风险也因之加大。

数据显示，2015年，中国对外直接投资流量高达1,456.7亿美元，占全球比重9.9%，仅次于美国，位列全球第二；2015年中国对外直接投资首次超过外商来华投资100.7亿美元，第一次实现资本账户直接投资项下资本净输出。

**对外投资警惕国家风险**

从风险角度看，展望2017年，考虑到民族宗教因素具有其长期稳定性，且全球经济增长乏力与失衡现象预计在中短期内仍将持续，受此影响预计2016年全球国家风险基本格局仍将延续。

具体来看2017年恐怖主义威胁仍将持续存在，受恐怖主义外溢影响，东南亚、欧美等地区和国家安全风险上升；美欧为代表的发达国家政局及政策的不确定性将继续凸显；受排外情绪上升影响，美欧等发达国家准入风险值得关注。

此外，部分经济结构单一、高度依赖大宗商品出口的发展中国家政局动荡和汇兑风险犹存。预计2017年大宗商品价格将呈现企稳回升势头，这将缓解部分大宗商品出口国的经济和财政压力，以沙特、俄罗斯为代表的部分产油国财政和汇兑风险将呈现出下降趋势。

报告还强调，2017年美联储加息预期也将进一步加剧上述国家面临的外汇储备流失和本币贬值压力。因而，投资者在对经济结构单一、高度依赖特定大宗商品出口的发展中国家进行投资时，需警惕其政局震荡和本币贬值等风险可能给投资造成的损失。（完）