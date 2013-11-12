OECD指标显示发达经济体景气呈现进一步改善

路透巴黎11月12日 -经济合作暨发展组织(OECD)周二公布月度全球经济前景指标，并称发达经济体成长前景在9月有了进一步改善，其中欧元区萌芽中的复苏“取得动能”。

OECD称，其涵盖33个成员国的领先指标CLI所指向的成长力道与其长期趋势相符。

CLI从8月的100.6升至100.7，进一步远离长期平均水准100；该指标的意义是展现经济活动反转的初期讯号。

OECD指出，美国读数从前两个月的100.9小降至9月的100.8，目前在趋势成长率附近。

类似的是，日本的经济活动也在趋势之上，9月指数报101.1，在这之前两个月报101.0。

OECD数据显示，受危机重创的欧元区蓄积成长动能，当地读数从8月的100.6升至9月的100.7，而6月时则是升破了长期平均100。

欧元区经济强国--德国的指数从100.4升至100.5，法国则是从8月99.8升至100.1，越过长期均值，而OECD称这是一个动能的有利转变。

在主要新兴经济体、但非OECD成员国的表现方面印度读数从96.9降至96.7，中国读数则是从99.2升至99.4，OECD将之描述为“暂时性的动能正向转变。”(完)

(编译 张明钧; 审校 王冠中)

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