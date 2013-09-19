补贴占农业收入比例反弹 中国功不可没--OECD

路透布鲁塞尔9月18日 - 经济合作暨发展组织（经合组织，OECD）周三表示，2012年农业补贴占农业收入的比例从前一年的纪录低点反弹，得益于商品价格下跌和中国等国家农业支出增加。

经合组织在其年度评估报告中称，去年47个国家对农户的公共支持占农业总收入的比例升至17%，高于2011年创下的占比15%的纪录低点。

农业补贴占农业收入的比例上升，但该组织称各国对农业支持水平长期仍呈下行态势。

“这种短期变化部分与全球农业商品价格变动有关，而非明确的政策变化所致，”报告称。

去年，许多国家的补贴金额保持稳定，但是谷物、糖等大宗商品价格从2011年的峰值回落，促使公共补贴在农业收入中的占比回升。

不过，中国、印尼等非经合组织国家的补贴水平跳升，帮助提振了总补贴金额。去年中国和印尼的农业补贴占农业总收入的比例分别上升了4个百分点和6.5个百分点。

报告显示，2012年中国农业补贴增长近500亿美元，达到1,650亿美元。补贴急剧增加意味着目前中国农业补贴在农业收入的占比正在接近经合组织的平均水平。

报告还显示，各国及地区的农业补贴水平迥然不同。新西兰、澳大利亚及智利农业补贴占农业收入的比例不到4%，日本、韩国和瑞士的该比例则超过50%。

去年，欧盟农业补贴占农业收入的比例小幅上升至19%，美国的占比则从2011年的8%降至7%。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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