OECD秘书长称不应有任何国家退出欧元区

路透斯洛文尼亚布莱德9月2日电---经济合作暨发展组织（OECD）秘书长葛利亚（Angel Gurria）周日表示，欧元区目前虽深陷危机，但仍将保持完整。

葛利亚在斯洛文尼亚召开的一个国际论坛上称：“我认为，任何国家都不会离开欧元区，也不应有任何国家退出欧元区。”（完）