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国际财经 | 2012年 9月 3日 星期一 11:33 BJT

OECD秘书长称不应有任何国家退出欧元区

路透斯洛文尼亚布莱德9月2日电---经济合作暨发展组织（OECD）秘书长葛利亚（Angel Gurria）周日表示，欧元区目前虽深陷危机，但仍将保持完整。

葛利亚在斯洛文尼亚召开的一个国际论坛上称：“我认为，任何国家都不会离开欧元区，也不应有任何国家退出欧元区。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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