OECD秘书长称不应有任何国家退出欧元区

独家：中国振华石油将收购雪佛龙的孟加拉天然气田-行业高管
路透北京/达卡2月22日 - 两名驻北京的中国石油业高管表示，中国国企--振华石油已与雪佛龙(Chevron)签订初步协议，将购买后者位于孟加拉的天然气田，作价约20亿美元。
路透斯洛文尼亚布莱德9月2日电---经济合作暨发展组织（OECD）秘书长葛利亚（Angel Gurria）周日表示，欧元区目前虽深陷危机，但仍将保持完整。
葛利亚在斯洛文尼亚召开的一个国际论坛上称：“我认为，任何国家都不会离开欧元区，也不应有任何国家退出欧元区。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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路透柏林2月22日 - 周三公布的一项调查显示，德国2月企业信心意外好转，追平12月所及的33个月高点，这暗示企业高管对于增长前景更为乐观。
路透首尔2月22日 - 在韩国政府收紧监管之际，自今年稍晚起，在外汇市场共谋、操纵汇价及散播不实消息者，将受到刑法的惩罚。