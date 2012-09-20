全球贸易低迷和中日摩擦损及全球复苏--OECD秘书长

路透北京9月20日电---经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚周四对路透表示,目前全球经济处在2008-09年危机以来最为脆弱的阶段,经济复苏受到了全球贸易迟滞和中日两国领土纠纷的影响.

葛利亚表示,重振全球贸易对经济复苏来说至关重要,若无法达到这个目标,则有可能引发一系列贸易保护主义政策.

"贸易有能力带领我们走出困境.2009年以後,全球贸易看似不错,并且在加速成长,但现在又在减弱,"他说,"这影响了我们再度启动复苏的能力."

他还提到了中日两国在钓鱼岛主权归属上的争议.中国商务部周三发表声明,称中日两国的贸易关系受到了岛屿争端的影响,日本要为後果承担完全责任.

葛利亚表示,中日两国的摩擦打击了信心,而目前又恰恰是信心最为缺失的时刻,大家都在关注如何走出困境.

外部疲弱已导致中国经济放缓,葛利亚乐见中国应对经济放缓的努力,但也审慎表示,投资者不要期待中国会出台类似2008年4万亿(兆)元人民币(6,300亿美元)那种大手笔的方案.

**保护主义的威胁**

葛利亚还告诫全球各国政府莫以保护主义政策来提振短期国内增长,因那将殃及数十年来通过世界贸易组织(WTO)和其前身努力所创造的财富.

"数十年来创造的成就,可能很轻易就因短视的保护主义政策而毁于一旦.我们必须竭尽全力对抗保护主义.'

为此,葛利亚表示OECD、WTO和联合国贸易和发展会议(UNCTAD)正携手合作,以生产过程中每一阶段创造的价值,而非最终销售来重新估算全球贸易,当数据在12月公布时,应能有助於弭除贸易紧张形势.

"我们将对看待贸易的方式,以及看待各个国家聚积的贸易及投资优势的方式,做出极富决定性的改变.相信这将消除当前那种保护主义倾向."葛利亚称."例如中美之间,我们将能够提出一种评估优势的新逻辑、新方法."(完)

--编译 王洋/张若琪;审校 程琳

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