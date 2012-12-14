澳洲经济: 处于应对风险的有利地位--OECD

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透悉尼12月14日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周五称,澳洲处于历史低点的利率及预算紧缩措施正合时宜,将有利于这个资源富饶的国家应对风险.
OECD在澳洲状况报告中称,与其它很多发达国家相比,澳洲抗冲击能力更强.
OECD称:"当前货币与财政政策组合适于支撑经济复苏,澳洲处于应对风险的有利地位."
报告称,若再次爆发类似于2008/09年那样的全球危机,澳洲还有降息空间,政府应"迅速采取财政扩张政策".
在OECD上月发布的半年度经济展望报告中,澳洲2013年经济料将增长3.0%,2014年料增长3.2%,今年预计增长3.7%.
尽管与早前3.7%的预估相比,新的2013年经济增长预估有所下调,但仍远超美国与日本.欧元区2013年预计仍将处于或接近衰退.
OECD称,澳洲之所以能挺过全球经济危机,得益于稳健的宏观经济政策,以及中国对铁矿石和煤炭等自然资源的强劲需求.
不过其指出,澳洲矿业繁荣带来的本币汇率强劲,导致其它行业境艰难.
该组织称,澳洲要想继续领先其它发达国家,需提高生产力.(完) (编译 程琳; 审校 戴素萍)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。