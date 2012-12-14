澳洲经济: 处于应对风险的有利地位--OECD

路透悉尼12月14日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周五称,澳洲处于历史低点的利率及预算紧缩措施正合时宜,将有利于这个资源富饶的国家应对风险.

OECD在澳洲状况报告中称,与其它很多发达国家相比,澳洲抗冲击能力更强.

OECD称:"当前货币与财政政策组合适于支撑经济复苏,澳洲处于应对风险的有利地位."

报告称,若再次爆发类似于2008/09年那样的全球危机,澳洲还有降息空间,政府应"迅速采取财政扩张政策".

在OECD上月发布的半年度经济展望报告中,澳洲2013年经济料将增长3.0%,2014年料增长3.2%,今年预计增长3.7%.

尽管与早前3.7%的预估相比,新的2013年经济增长预估有所下调,但仍远超美国与日本.欧元区2013年预计仍将处于或接近衰退.

OECD称,澳洲之所以能挺过全球经济危机,得益于稳健的宏观经济政策,以及中国对铁矿石和煤炭等自然资源的强劲需求.

不过其指出,澳洲矿业繁荣带来的本币汇率强劲,导致其它行业境艰难.