OECD报告：日本央行应坚持量化宽松 但结构性改革同样重要

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
路透东京4月23日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周二称，日本央行应坚持实行扩大后的量化宽松计划，以实现通胀目标，但若不辅以结构性改革，该举措恐怕还不足以促成可持续经济增长。
OECD称，日本政府应坚持实施将消费税翻倍至10%的计划，编制到2020年恢复基本预算盈余的详细计划，并扩大来自其它税种的收入。
OECD表示，其所需的财政整顿规模意谓着日本确实面临利率飙升的风险，而由于金融体系的日本政府公债曝险过大，利率升高将损害金融体系。
“应该要实施新的量化和质化货币宽松政策以达到新的2%通胀目标，但这可能还不够，”OECD在日本经济调查报告中表示。
“要达成经济永续成长，全面积极推进结构性改革同样重要。”
日本央行本月稍早承诺无限量买进资产以在2014年底前把基础货币扩大近一倍至270万亿日圆，并终结15年来的通缩情况，以及在两年内达成2%的通胀率目标。
日本央行总裁黑田东彦将这一政策称作量化与定性宽松，因为日本央行大大提高了资产购买规模，而且改变了所购资产结构，侧重购入期限更长的公债。
日本消费者物价仍然较上年同期小幅下跌，许多民间分析师怀疑日本央行能否在2015年前达成物价目标。
OECD预计，日本2014年第四季核心的核心消费者物价将较上年同期上涨约0.5%。
OECD称，结束通缩对日本很重要，因为通缩会降低名义国内生产总值(GDP)，进而令债务与GDP之比恶化。日本债务规模已经是主要经济体中最高，而且是其5万亿(兆)美元经济总量的两倍多。
**财政纪律**
OECD称，为了修复公共财政，政府不应在上调消费税时使用多重税率。部分立法者曾主张，食品和其他项目的消费税不应在上调之列。
OECD指出，如果浮现对于财政纪律的疑虑，日本金融业将易受影响，因所有银行资产中约20%为政府公债。
OECD确实对日本经济成长前景变得更加乐观，因预计民间消费提高，以及随着出口复苏资本支出将增加。
日本首相安倍晋三的刺激支出政策以及日圆贬值亦促使OECD上调其评估。
OECD称，日本经济今明两年都将增长1.4%，高于之前预期的分别增长0.7%和0.8%。
OECD指出，日本亦需进行劳动力市场改革，增加女性劳动力并增进生产力，以助日本经济加快成长并终止通缩的情况。
安倍晋三政府6月将宣布一套经济增长战略，投资人将从中寻找政府推动结构性改革有多大力度的线索。
评级机构标准普尔周二表示，其调降日本主权信用评级的可能性超过三分之一，因为日本政府重振经济并结束通缩的努力能否成功仍不确定。
“调降评级的前景源自政府近期的举措伴随的风险，以及围绕这些举措能否成功的不确定性，”标普在报告中称。
“日本首相安倍晋三的‘安倍经济学’，即帮助日本摆脱通缩以及激励经济增长的计划有三大支柱：大胆的货币放松、财政举措激励增长、以及促进民间部门投资的策略，”标普称。
“安倍晋三预计能重振经济的三大引擎中，目前只有放松货币政策全速前进。其他仍未有动静。”
标普对日本长期主权债信评级为AA-。(完)
(编译 张若琪 审校 沈以文)
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