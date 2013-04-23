OECD报告：日本央行应坚持量化宽松 但结构性改革同样重要

路透东京4月23日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周二称，日本央行应坚持实行扩大后的量化宽松计划，以实现通胀目标，但若不辅以结构性改革，该举措恐怕还不足以促成可持续经济增长。

OECD称，日本政府应坚持实施将消费税翻倍至10%的计划，编制到2020年恢复基本预算盈余的详细计划，并扩大来自其它税种的收入。

OECD表示，其所需的财政整顿规模意谓着日本确实面临利率飙升的风险，而由于金融体系的日本政府公债曝险过大，利率升高将损害金融体系。

“应该要实施新的量化和质化货币宽松政策以达到新的2%通胀目标，但这可能还不够，”OECD在日本经济调查报告中表示。

“要达成经济永续成长，全面积极推进结构性改革同样重要。”

日本央行本月稍早承诺无限量买进资产以在2014年底前把基础货币扩大近一倍至270万亿日圆，并终结15年来的通缩情况，以及在两年内达成2%的通胀率目标。

日本央行总裁黑田东彦将这一政策称作量化与定性宽松，因为日本央行大大提高了资产购买规模，而且改变了所购资产结构，侧重购入期限更长的公债。

日本消费者物价仍然较上年同期小幅下跌，许多民间分析师怀疑日本央行能否在2015年前达成物价目标。

OECD预计，日本2014年第四季核心的核心消费者物价将较上年同期上涨约0.5%。

OECD称，结束通缩对日本很重要，因为通缩会降低名义国内生产总值(GDP)，进而令债务与GDP之比恶化。日本债务规模已经是主要经济体中最高，而且是其5万亿(兆)美元经济总量的两倍多。

**财政纪律**

OECD称，为了修复公共财政，政府不应在上调消费税时使用多重税率。部分立法者曾主张，食品和其他项目的消费税不应在上调之列。

OECD指出，如果浮现对于财政纪律的疑虑，日本金融业将易受影响，因所有银行资产中约20%为政府公债。

OECD确实对日本经济成长前景变得更加乐观，因预计民间消费提高，以及随着出口复苏资本支出将增加。

日本首相安倍晋三的刺激支出政策以及日圆贬值亦促使OECD上调其评估。

OECD称，日本经济今明两年都将增长1.4%，高于之前预期的分别增长0.7%和0.8%。

OECD指出，日本亦需进行劳动力市场改革，增加女性劳动力并增进生产力，以助日本经济加快成长并终止通缩的情况。

安倍晋三政府6月将宣布一套经济增长战略，投资人将从中寻找政府推动结构性改革有多大力度的线索。

评级机构标准普尔周二表示，其调降日本主权信用评级的可能性超过三分之一，因为日本政府重振经济并结束通缩的努力能否成功仍不确定。

“调降评级的前景源自政府近期的举措伴随的风险，以及围绕这些举措能否成功的不确定性，”标普在报告中称。

“日本首相安倍晋三的‘安倍经济学’，即帮助日本摆脱通缩以及激励经济增长的计划有三大支柱：大胆的货币放松、财政举措激励增长、以及促进民间部门投资的策略，”标普称。

“安倍晋三预计能重振经济的三大引擎中，目前只有放松货币政策全速前进。其他仍未有动静。”

标普对日本长期主权债信评级为AA-。(完)

(编译 张若琪 审校 沈以文)

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